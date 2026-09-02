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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
144
Время на прочтение
2 мин

Сара Мишель Геллар показала архивные фото с мужем-актером в честь 24-й годовщины их свадьбы

Звезда опубликовала серию архивных фото в Сети.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Сара Мишель Геллар и Фредди Принц-младший, фото: instagram.com/sarahmgellar

Сара Мишель Геллар и Фредди Принц-младший, фото: instagram.com/sarahmgellar

49-летняя актриса, звезда сериала «Баффи — истребительница вампиров» — Сара Мишель Геллар — опубликовала в своем Instagram серию архивных фото, на которых она запечатлена со своим мужем — 50-летним актером Фредди Принцем-младшим. Они поженились 1 сентября 2002-го в Мексике и в этом году отмечают 24-ю годовщины со дня свадьбы.

На снимках пара запечатлена в разные периоды своих отношений.

Сара Мишель Геллар и Фредди Принц-младший, фото: instagram.com/sarahmgellar

Сара Мишель Геллар и Фредди Принц-младший, фото: instagram.com/sarahmgellar

Сара Мишель Геллар и Фредди Принц-младший, фото: instagram.com/sarahmgellar

Сара Мишель Геллар и Фредди Принц-младший, фото: instagram.com/sarahmgellar

Сара Мишель Геллар и Фредди Принц-младший, фото: instagram.com/sarahmgellar

Сара Мишель Геллар и Фредди Принц-младший, фото: instagram.com/sarahmgellar

Сара Мишель Геллар и Фредди Принц-младший, фото: instagram.com/sarahmgellar

Сара Мишель Геллар и Фредди Принц-младший, фото: instagram.com/sarahmgellar

Сара Мишель Геллар и Фредди Принц-младший, фото: instagram.com/sarahmgellar

Сара Мишель Геллар и Фредди Принц-младший, фото: instagram.com/sarahmgellar

Сара Мишель Геллар и Фредди Принц-младший, фото: instagram.com/sarahmgellar

Сара Мишель Геллар и Фредди Принц-младший, фото: instagram.com/sarahmgellar

Отметим, Геллар и Принц познакомились в 1997 году на съемках фильма «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», однако романтические отношения между ними начались лишь спустя несколько лет. В 2000 году они пошли вместе на ужин, который неожиданно превратился в первое свидание. В 2001-м актеры обручились, а год спустя сыграли свадьбу.

За годы брака у супругов родились двое детей — дочь Шарлотта и сын Рокки. Сара и Фредди также неоднократно работали вместе, сыграв в фильмах «Скуби-Ду» и «Скуби-Ду — 2».

Несмотря на более чем два десятилетия брака, Геллар и Принц продолжают публично демонстрировать теплые чувства друг к другу и регулярно делятся семейными моментами с поклонниками.

Ранее, напомним, Сара Мишель Геллар в платье с прозрачными деталями очаровала публику на презентации фильма.

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