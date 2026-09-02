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- Шоу-бізнес
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Сара Мішель Геллар опублікувала архівні фото з чоловіком-актором на честь 24-ї річниці їхнього весілля
Зірка опублікувала серію архівних фото в Мережі.
49-річна акторка, зірка серіалу «Баффі — винищувачка вампірів» — Сара Мішель Геллар — опублікувала у своєму Instagram серію архівних фото, на яких вона зображена зі своїм чоловіком — 50-річним актором Фредді Принцем-молодшим. Вони одружилися 1 вересня 2002 року в Мексиці і цього року відзначають 24-ту річницю весілля.
На знімках пара зазнімкована в різні періоди своїх стосунків.
Зазначимо, Геллар і Принц познайомилися у 1997 році на зніманнях фільму «Я знаю, що ви зробили минулого літа», проте романтичні стосунки між ними розпочалися лише через кілька років. У 2000 році вони пішли разом на вечерю, яка несподівано перетворилася на перше побачення. У 2001-му актори заручилися, а рік по тому відсвяткували весілля.
За роки шлюбу у подружжя народилося двоє дітей — донька Шарлотта та син Роккі. Сара та Фредді також неодноразово працювали разом, знявшись у фільмах «Скубі-Ду» та «Скубі-Ду — 2».
Незважаючи на те, що вони одружені вже понад два десятиліття, Геллар і Принц продовжують публічно виявляти теплі почуття одне до одного та регулярно діляться сімейними моментами зі своїми шанувальниками.
Нагадаємо, раніше Сара Мішель Геллар у сукні з прозорими елементами зачарувала публіку на презентації фільму.