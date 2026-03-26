У сукні з прозорими деталями: Сара Мішель Геллар зачарувала публіку на презентації фільму
Акторка прибула до Франції, щоб просувати свій новий проєкт.
Сара Мішель Геллар, яка прославилась головною роллю у серіалу «Баффі — переможниця вампірів», прийшла на презентацію фільму у Парижі і вийшла на червону доріжку. Вона з’явиться у проєкті «Гра в хованки 2: Я йду шукати» — фільму жахів з елементами чорної комедії, який вийде у прокат вже у квітні.
Обрала для своєї появи зірка чорну сукню цікавого дизайну, адже на ліфі її прикрашали складки тканини та мереживо, а також мереживо повторювалось на корсеті. Спідниця сукні виконана як тюльпан, мала складки, асиметричний поділ та розріз. Це вбрання акторки було від бренду Temraza Official, а доповнила його акторка прикрасами з камінням та класичними чорними туфлями на підборах, від відомого взуттєвого бренду Jimmy Choo, який також обожнювала колись принцеса Діана.
Днем раніше акторка також постала перед фотографами на презентації цього фільму, але в Римі. Сара Мішель тоді вийшла на червону доріжку у білій сукні з прозорою спідницею від бренду Bec + Bridge.