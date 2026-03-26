У сукні з прозорими деталями: Сара Мішель Геллар зачарувала публіку на презентації фільму

Сара Мішель Геллар / © Getty Images

Реклама

Сара Мішель Геллар, яка прославилась головною роллю у серіалу «Баффі — переможниця вампірів», прийшла на презентацію фільму у Парижі і вийшла на червону доріжку. Вона з’явиться у проєкті «Гра в хованки 2: Я йду шукати» — фільму жахів з елементами чорної комедії, який вийде у прокат вже у квітні.

Обрала для своєї появи зірка чорну сукню цікавого дизайну, адже на ліфі її прикрашали складки тканини та мереживо, а також мереживо повторювалось на корсеті. Спідниця сукні виконана як тюльпан, мала складки, асиметричний поділ та розріз. Це вбрання акторки було від бренду Temraza Official, а доповнила його акторка прикрасами з камінням та класичними чорними туфлями на підборах, від відомого взуттєвого бренду Jimmy Choo, який також обожнювала колись принцеса Діана.

Сара Мішель Геллар у Парижі / © Getty Images

Днем раніше акторка також постала перед фотографами на презентації цього фільму, але в Римі. Сара Мішель тоді вийшла на червону доріжку у білій сукні з прозорою спідницею від бренду Bec + Bridge.

Реклама

Сара Мішель Геллар у Римі / © Associated Press