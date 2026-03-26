ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров'я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
139
Час на прочитання
1 хв

У сукні з прозорими деталями: Сара Мішель Геллар зачарувала публіку на презентації фільму

Акторка прибула до Франції, щоб просувати свій новий проєкт.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Сара Мішель Геллар

Сара Мішель Геллар / © Getty Images

Сара Мішель Геллар, яка прославилась головною роллю у серіалу «Баффі — переможниця вампірів», прийшла на презентацію фільму у Парижі і вийшла на червону доріжку. Вона з’явиться у проєкті «Гра в хованки 2: Я йду шукати» — фільму жахів з елементами чорної комедії, який вийде у прокат вже у квітні.

Обрала для своєї появи зірка чорну сукню цікавого дизайну, адже на ліфі її прикрашали складки тканини та мереживо, а також мереживо повторювалось на корсеті. Спідниця сукні виконана як тюльпан, мала складки, асиметричний поділ та розріз. Це вбрання акторки було від бренду Temraza Official, а доповнила його акторка прикрасами з камінням та класичними чорними туфлями на підборах, від відомого взуттєвого бренду Jimmy Choo, який також обожнювала колись принцеса Діана.

Сара Мішель Геллар у Парижі / © Getty Images

Сара Мішель Геллар у Парижі / © Getty Images

Днем раніше акторка також постала перед фотографами на презентації цього фільму, але в Римі. Сара Мішель тоді вийшла на червону доріжку у білій сукні з прозорою спідницею від бренду Bec + Bridge.

Сара Мішель Геллар у Римі / © Associated Press

Сара Мішель Геллар у Римі / © Associated Press

Вбрання акторки Сари Мішель Геллар (7 фото)

Дата публікації
Кількість переглядів
139
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie