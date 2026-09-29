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Ученые ошиблись: животные из-за глобального потепления убегают в более жаркие регионы
Ученые обнаружили неожиданную тенденцию среди животных.
Глобальное потепление должно заставлять животных перемещаться в более прохладные регионы, однако исследователи все чаще фиксируют противоположную тенденцию. Часть видов, вместо того чтобы убегать от жары, осваивает более теплые территории.
Об этом пишет newscientist.
Один из таких примеров — североамериканская певческая птица дрозд Бикнелла (Bicknell’s thrush), которая принадлежит к редким видам Северной Америки.
Птицы уже страдают от потери среды обитания и загрязнения ртутью. На фоне потепления горного ареала экологи опасались еще одной проблемы — появления американской красной белки.
Эти животные живут ниже склонами, чем дрозды Бикнелл. Они питаются семенами, но могут поедать яйца и птенцов певчих птиц. Потому ученые ожидали, что с повышением температуры белки начнут подниматься выше в горы и зайдут на территорию дроздов.
Однако произошло обратное.
Белки начали спускаться ниже
Экологиня Университета Массачусетса в Амгерсте Тони Лин Морелли обнаружила, что американские красные белки действительно начали двигаться вниз по склонам.
Для сохранения популяции редкой птицы это может быть положительной новостью, ведь ожидаемого усиления конкуренции или хищничества со стороны белок не произошло. В то же время для экологов такое поведение животных задает новые вопросы.
Оказывается, этот случай не одинок. В некоторых местах до половины исследованных видов перемещаются не в сторону более прохладных территорий, как предполагали ученые, а в противоположном направлении.
Это создает дополнительные затруднения для охраны природы. Ранее природоохранники и специалисты по управлению земельными ресурсами могли определять более прохладные участки как потенциальные «климатические приюты» — территории, куда виды смогут переместиться из-за потепления.
Но если животные изменяют ареалы непредсказуемым образом, возникает вопрос, действительно ли природоохранные мероприятия направлены на правильные территории.
«У меня остается больше вопросов, чем ответов о том, какой путь лучше выбрать, чтобы защитить живые организмы перед лицом изменения климата», — отметила экология Университета Нового Южного Уэльса в Австралии Инна Осмоловская.
Напомним, человечество пересекло 7 из 9 границ Земли, поэтому ученые предупредили об опасных изменениях.
Тем временем Европе угрожают сильнейшие засухи. Исследователи заявляют, что зимних запасов воды уже не хватает.