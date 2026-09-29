Ученые ошиблись: животные из-за глобального потепления убегают в более жаркие регионы

Животные / © pexels.com

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Глобальное потепление должно заставлять животных перемещаться в более прохладные регионы, однако исследователи все чаще фиксируют противоположную тенденцию. Часть видов, вместо того чтобы убегать от жары, осваивает более теплые территории.

Об этом пишет newscientist.

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Один из таких примеров — североамериканская певческая птица дрозд Бикнелла (Bicknell’s thrush), которая принадлежит к редким видам Северной Америки.

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Птицы уже страдают от потери среды обитания и загрязнения ртутью. На фоне потепления горного ареала экологи опасались еще одной проблемы — появления американской красной белки.

Эти животные живут ниже склонами, чем дрозды Бикнелл. Они питаются семенами, но могут поедать яйца и птенцов певчих птиц. Потому ученые ожидали, что с повышением температуры белки начнут подниматься выше в горы и зайдут на территорию дроздов.

Однако произошло обратное.

Белки начали спускаться ниже

Экологиня Университета Массачусетса в Амгерсте Тони Лин Морелли обнаружила, что американские красные белки действительно начали двигаться вниз по склонам.

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Для сохранения популяции редкой птицы это может быть положительной новостью, ведь ожидаемого усиления конкуренции или хищничества со стороны белок не произошло. В то же время для экологов такое поведение животных задает новые вопросы.

Оказывается, этот случай не одинок. В некоторых местах до половины исследованных видов перемещаются не в сторону более прохладных территорий, как предполагали ученые, а в противоположном направлении.

Это создает дополнительные затруднения для охраны природы. Ранее природоохранники и специалисты по управлению земельными ресурсами могли определять более прохладные участки как потенциальные «климатические приюты» — территории, куда виды смогут переместиться из-за потепления.

Но если животные изменяют ареалы непредсказуемым образом, возникает вопрос, действительно ли природоохранные мероприятия направлены на правильные территории.

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«У меня остается больше вопросов, чем ответов о том, какой путь лучше выбрать, чтобы защитить живые организмы перед лицом изменения климата», — отметила экология Университета Нового Южного Уэльса в Австралии Инна Осмоловская.

Напомним, человечество пересекло 7 из 9 границ Земли, поэтому ученые предупредили об опасных изменениях.

Тем временем Европе угрожают сильнейшие засухи. Исследователи заявляют, что зимних запасов воды уже не хватает.

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