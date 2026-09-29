Вчені помилилися: тварини через глобальне потепління тікають до спекотніших регіонів

Тварини / © pexels.com

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Глобальне потепління мало б змушувати тварин переміщатися до прохолодніших регіонів, однак дослідники дедалі частіше фіксують протилежну тенденцію. Частина видів, замість того щоб тікати від спеки, освоює тепліші території.

Про це пише newscientist.

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Один із таких прикладів — північноамериканський співочий птах дрозд Бікнелла (Bicknell’s thrush), який належить до рідкісних видів Північної Америки.

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Птахи вже потерпають від втрати середовища існування та забруднення ртуттю. На тлі потепління їхнього гірського ареалу екологи побоювалися ще однієї проблеми — появи американської червоної білки.

Ці тварини живуть нижче схилами, ніж дрозди Бікнелла. Вони харчуються насінням, але також можуть поїдати яйця та пташенят співочих птахів. Тому вчені очікували, що з підвищенням температури білки почнуть підніматися вище в гори та зайдуть на територію дроздів.

Однак сталося протилежне.

Білки почали спускатися нижче

Екологиня Університету Массачусетса в Амгерсті Тоні Лін Мореллі виявила, що американські червоні білки насправді почали рухатися вниз схилами.

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Для збереження популяції рідкісного птаха це може бути позитивною новиною, адже очікуваного посилення конкуренції або хижацтва з боку білок не відбулося. Водночас для екологів така поведінка тварин ставить нові запитання.

Виявляється, цей випадок не поодинокий. У деяких місцях до половини досліджених видів переміщуються не в бік прохолодніших територій, як передбачали науковці, а в протилежному напрямку.

Це створює додаткові труднощі для охорони природи. Раніше природоохоронці та фахівці з управління земельними ресурсами могли визначати прохолодніші ділянки як потенційні «кліматичні притулки» — території, куди види зможуть переміститися через потепління.

Але якщо тварини змінюють ареали непередбачуваним чином, виникає питання, чи справді природоохоронні заходи спрямовані на правильні території.

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«У мене залишається більше запитань, ніж відповідей щодо того, який шлях найкраще обрати, щоб захистити живі організми перед лицем зміни клімату», — зазначила екологиня Університету Нового Південного Уельсу в Австралії Інна Осмоловська.

Нагадаємо, людство перетнуло 7 із 9 меж Землі, тож вчені попередили про небезпечні зміни.

Тим часом Європі загрожують сильні посухи. Дослідники заявляють, що зимових запасів води вже не вистачає.

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