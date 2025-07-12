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РФ нанесла 10 ударов по Харькову: есть раненые
В результате утренней вражеской атаки на Харьков пострадали два человека.
В ночь на 12 июля российские войска нанесли 10 ударов по Харькову.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
По его словам, оккупанты сбросили на город два КАБ и применили восемь дронов. Удар был нанесен по предприятию, которое не работает несколько лет. Там было зафиксировано возгорание нескольких складских построек.
Еще один удар нанесли по объекту критической инфраструктуры. В нескольких домах выбиты стекла, повреждены автомобили и городские электрические сети.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что в результате утренней вражеской атаки на Харьков пострадали два человека. Мужчины 55 и 33 лет госпитализированы. Медики оказывают им всю необходимую помощь.
Напомним, что ночь на 12 июля российские войска в очередной раз нанесли массированный ракетно-дроновый удар по Украине.
В частности, взрывы прогремели в нескольких районах Львова, четыре человека ранены.
В результате вражеского удара в Луцке был уничтожен отдельный частный жилой дом.