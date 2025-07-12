РФ нанесла 10 ударов по Харькову: есть раненые

Удар по Харькову в ночь на 12 июля. / © ТСН.ua

Реклама

В ночь на 12 июля российские войска нанесли 10 ударов по Харькову.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

По его словам, оккупанты сбросили на город два КАБ и применили восемь дронов. Удар был нанесен по предприятию, которое не работает несколько лет. Там было зафиксировано возгорание нескольких складских построек.

Реклама

Еще один удар нанесли по объекту критической инфраструктуры. В нескольких домах выбиты стекла, повреждены автомобили и городские электрические сети.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что в результате утренней вражеской атаки на Харьков пострадали два человека. Мужчины 55 и 33 лет госпитализированы. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Напомним, что ночь на 12 июля российские войска в очередной раз нанесли массированный ракетно-дроновый удар по Украине.

В частности, взрывы прогремели в нескольких районах Львова, четыре человека ранены.

Реклама

В результате вражеского удара в Луцке был уничтожен отдельный частный жилой дом.