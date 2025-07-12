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РФ завдала 10 ударів по Харкову: є поранені
Унаслідок ранкової ворожої атаки на Харків постраждали двоє людей.
У ніч на 12 липня російскі війська завдали 10 ударів по Харкову.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
За його словами, окупанти скинули на місто два КАБ і застосували вісім дронів. Удару було завдано по підприємству, яке не працює кілька років. Там було зафіксовано загоряння кількох складських будівель.
Ще один удар завдали по об’єкту критичної інфраструктури. У кількох будинках вибито скло, пошкоджено автомобілі та міські електричні мережі.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що внаслідок ранкової ворожої атаки на Харків постраждали двоє людей. Чоловіки 55 та 33 років шпиталізовані. Медики надають їм всю необхідну допомогу.
Нагадаємо, що ніч на 12 липня російські війська вкотре завдали масованого ракетно-дронового удару по Україну.
Зокрема, вибухи пролунали у кількох районах Львова, четверо людей поранені.
У результаті ворожого удару у Луцьку був знищений окремий приватний житловий будинок.