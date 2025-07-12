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Россия атаковала запад Украины: в Польше подняли в воздух истребители
Из-за российской массированной атаки по западным областям Украины Польша подняла истребители в воздух.
Польша подняла в воздух боевые истребители и привела в полную боевую готовность силы противовоздушной обороны из-за очередной массированной атаки России по Украине.
Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши в социальной сети Х.
«В связи с активностью дальней авиации Российской Федерации, которая наносит удары по объектам, расположенным, в частности, на западе Украины, началась операция польской и союзнической авиации в польском воздушном пространстве.», — говорится в заявлении.
По информации командования, были активированы все доступные силы и средства реагирования. В небо подняли очередные пары истребителей, системы ПВО и радары были переведены в режим наивысшей готовности.
«Оперативное командование осуществляет мониторинг текущей ситуации, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию», — отметили в Минобороны страны.
Напомним, в ночь на 12 июля российские войска снова совершили масштабную воздушную атаку — на этот раз преимущественно по западным и центральным областям Украины.