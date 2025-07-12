ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
247
Время на прочтение
1 мин

Россия атаковала запад Украины: в Польше подняли в воздух истребители

Из-за российской массированной атаки по западным областям Украины Польша подняла истребители в воздух.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Истребитель

Истребитель / © Associated Press

Польша подняла в воздух боевые истребители и привела в полную боевую готовность силы противовоздушной обороны из-за очередной массированной атаки России по Украине.

Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши в социальной сети Х.

«В связи с активностью дальней авиации Российской Федерации, которая наносит удары по объектам, расположенным, в частности, на западе Украины, началась операция польской и союзнической авиации в польском воздушном пространстве.», — говорится в заявлении.

По информации командования, были активированы все доступные силы и средства реагирования. В небо подняли очередные пары истребителей, системы ПВО и радары были переведены в режим наивысшей готовности.

«Оперативное командование осуществляет мониторинг текущей ситуации, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию», — отметили в Минобороны страны.

Напомним, в ночь на 12 июля российские войска снова совершили масштабную воздушную атаку — на этот раз преимущественно по западным и центральным областям Украины.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie