Россия атаковала запад Украины: в Польше подняли в воздух истребители

Истребитель / © Associated Press

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Польша подняла в воздух боевые истребители и привела в полную боевую готовность силы противовоздушной обороны из-за очередной массированной атаки России по Украине.

Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши в социальной сети Х.

«В связи с активностью дальней авиации Российской Федерации, которая наносит удары по объектам, расположенным, в частности, на западе Украины, началась операция польской и союзнической авиации в польском воздушном пространстве.», — говорится в заявлении.

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По информации командования, были активированы все доступные силы и средства реагирования. В небо подняли очередные пары истребителей, системы ПВО и радары были переведены в режим наивысшей готовности.

«Оперативное командование осуществляет мониторинг текущей ситуации, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию», — отметили в Минобороны страны.

Напомним, в ночь на 12 июля российские войска снова совершили масштабную воздушную атаку — на этот раз преимущественно по западным и центральным областям Украины.