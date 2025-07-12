Магнитная буря 12 июля: какая ее мощность

Магнитная буря. / © twitter.com

Реклама

В субботу, 12 июля, солнечная активность ожидается низкой. Магнитная буря будет соответствовать зеленому уровню – К-индекс 3.3.

Об этом сообщает ресурс Мeteoagent.

За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне. На Солнце произошло девять вспышек класса С. Такие вспышки практически не влияют на Землю.

Реклама

Магнитная буря 12 июля. Фото: meteoagent.

Заметим, что этот прогноз может измениться, ведь данные о солнечной активности обновляют каждые три часа.

Хотя активность Солнца не слишком высока, но она все же может влиять на самочувствие. Особенно испытывают влияние метеозависимости. У них могут повышаться давление, возникать головная боль, головокружение, слабость и сонливость.

Напомним, мы писали о том, как заснуть в невыносимую жару. Хочется засунуть голову в холодильник. Но это не обязательно делать. Потому что есть много полезных лайфгаков, которые помогут уснуть.