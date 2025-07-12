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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Магнітна буря 12 липня: яка її потужність

Сьогодні активність Сонця не надто висока, але її вплив можуть відчувати метеозалежні.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © twitter.com

У суботу, 12 липня, сонячна активність очікується низькою. Магнітна буря буде відповідати зеленому рівневі - К-індекс 3.3.

Про це інформує ресурс Мeteoagent.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. На Сонці відбулися дев'ять спалахів класу С. Такі спалахи практично не впливають на Землю.

Магнітна буря 12 липня. Фото: meteoagent.

Магнітна буря 12 липня. Фото: meteoagent.

Зауважимо, цей прогноз може змінитися, адже дані про сонячну активність оновлюють що три години.

Хоч активність Сонця не надто висока, але вона все ж може впливати на самопочуття. Особливо відчувають вплив метеозалежні. У них можуть підвищуватися тиск, виникати головний біль, запаморочення, слабкість і сонливість тощо.

Нагадаємо, ми писали про те, як заснути в нестерпну спеку. Хочеться засунути голову в холодильник. Але це не обов’язково робити.Тому що є багато корисних лайфгаків, які допоможуть заснути.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1299
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