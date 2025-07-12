Магнітна буря 12 липня: яка її потужність

Магнітна буря. / © twitter.com

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У суботу, 12 липня, сонячна активність очікується низькою. Магнітна буря буде відповідати зеленому рівневі - К-індекс 3.3.

Про це інформує ресурс Мeteoagent.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. На Сонці відбулися дев'ять спалахів класу С. Такі спалахи практично не впливають на Землю.

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Магнітна буря 12 липня. Фото: meteoagent.

Зауважимо, цей прогноз може змінитися, адже дані про сонячну активність оновлюють що три години.

Хоч активність Сонця не надто висока, але вона все ж може впливати на самопочуття. Особливо відчувають вплив метеозалежні. У них можуть підвищуватися тиск, виникати головний біль, запаморочення, слабкість і сонливість тощо.

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