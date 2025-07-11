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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Курс валют на 14 июля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Гривна после выходных укрепится по отношению к доллару, евро и злотому.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Валюта

НБУ установил курс валют 14 июля. / © unian.net

Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник, 14 июля. Доллар потерял 4 коп. Евро уменьшился на 13 коп, а злотый – на 5 коп.

Об этом сообщили на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 41,78 (-4 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 48,84 (-13 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,47 (-5 коп.)

Как сообщалось, в 2025 году зарплаты в Украине выросли более чем на 20% в годовом измерении , однако реальная покупательная способность граждан начала снижаться. Причина — ускорение инфляции, что обесценивает фиксированные выплаты.

Дата публикации
Количество просмотров
66
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