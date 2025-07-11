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Курс валют на 14 июля: сколько стоят доллар, евро и злотый
Гривна после выходных укрепится по отношению к доллару, евро и злотому.
Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник, 14 июля. Доллар потерял 4 коп. Евро уменьшился на 13 коп, а злотый – на 5 коп.
Об этом сообщили на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США - 41,78 (-4 коп.)
Курс евро
1 евро - 48,84 (-13 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,47 (-5 коп.)
Как сообщалось, в 2025 году зарплаты в Украине выросли более чем на 20% в годовом измерении , однако реальная покупательная способность граждан начала снижаться. Причина — ускорение инфляции, что обесценивает фиксированные выплаты.