Курс валют на 14 июля: сколько стоят доллар, евро и злотый

НБУ установил курс валют 14 июля. / © unian.net

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Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник, 14 июля. Доллар потерял 4 коп. Евро уменьшился на 13 коп, а злотый – на 5 коп.

Об этом сообщили на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США - 41,78 (-4 коп.)

Курс евро

1 евро - 48,84 (-13 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 11,47 (-5 коп.)

Как сообщалось, в 2025 году зарплаты в Украине выросли более чем на 20% в годовом измерении , однако реальная покупательная способность граждан начала снижаться. Причина — ускорение инфляции, что обесценивает фиксированные выплаты.

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Дата публикации 22:22, 04.07.25 Количество просмотров 260 Остановится ли рост цен? Прогноз Нацбанка!