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В Украине открыли первый "серый" АТБ: покупатели не сразу поняли, что изменилось
Сеть супермаркетов АТБ снова привлекла внимание покупателей. В Киеве появился первый магазин с необычным светло-серым оформлением, поэтому украинцы сразу заговорили о запуске нового формата супермаркетов.
В соцсетях начали активно обсуждать, означает ли это появление принципиально новой концепции магазинов, которая заменит привычные черные и синие АТБ.
В 24 канале рассказали, что на самом деле известно о «сером» АТБ и чем он отличается от других магазинов сети.
Где открыли первый «серый» АТБ
Новый супермаркет заработал 15 июля в Киеве по улице Машиностроительной, 27. Необычный цвет фасада быстро привлек внимание горожан, а фотографии магазина начали активно распространяться в интернете.
Именно из-за измененного дизайна многие покупатели предположили, что компания запускает совершенно новый формат торговых точек.
Действительно ли это новый формат
После появления первых фото в сети начали распространяться слухи, что новый магазин получил дополнительные сервисы: кофейную зону, собственную выпечку, гастрономический уголок, пиццу, хот-доги и кассы самообслуживания.
Однако в пресс-службе АТБ объяснили, что кардинальных изменений нет. По словам представителей компании, магазин работает по тем же стандартам, что и другие супермаркеты сети.
Основные особенности экспериментального магазина:
более компактный размер;
другое цветовое оформление фасада;
стандартный ассортимент товаров;
обычные отделы без принципиальных изменений.
Фактически речь идет не о новой концепции работы, а о тестировании дизайна и компактном формате магазина.
Чем «серый» АТБ отличается от «черного» и «синего»
Многие украинцы уже давно заметили, что магазины АТБ могут иметь разный внешний вид.
Синие АТБ — это классический формат сети, который работает уже много лет.
Черные АТБ — современные супермаркеты, обычно имеющие большую площадь, обновленный дизайн, улучшенное оборудование и дополнительные сервисы, если это позволяет помещение.
Серый АТБ пока нельзя назвать отдельной категорией магазинов. Это лишь экспериментальный проект, призванный проверить, насколько эффективен компактный формат с новым дизайнерским решением.
Появятся ли «серые» АТБ по всей Украине
Пока компания не сообщала о массовом открытии таких магазинов.
Экспериментальный супермаркет поможет оценить спрос на компактные торговые точки нового дизайна. Если тестирование покажет хорошие результаты, то сеть может расширить этот формат и на другие города Украины.
FAQ
Что такое серый АТБ?
«Серый» АТБ — это экспериментальный магазин сети с новым цветным оформлением и более компактной площадью. По информации компании, он не отличается от других супермаркетов по ассортименту или принципу работы.
Чем отличается серый АТБ от черного и синего?
Основная разница заключается во внешнем виде и формате помещения. Серый АТБ является тестовым проектом с новым дизайном, тогда как черные магазины — это модернизированный формат сети, а синие остаются классическими супермаркетами АТБ.