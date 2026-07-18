В Украине открыли первый "серый" АТБ: покупатели не сразу поняли, что изменилось

АТБ — новый формат / © http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Missile_boat_Pori_South_Harbor_1.JPG

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В соцсетях начали активно обсуждать, означает ли это появление принципиально новой концепции магазинов, которая заменит привычные черные и синие АТБ.

В 24 канале рассказали, что на самом деле известно о «сером» АТБ и чем он отличается от других магазинов сети.

Где открыли первый «серый» АТБ

Новый супермаркет заработал 15 июля в Киеве по улице Машиностроительной, 27. Необычный цвет фасада быстро привлек внимание горожан, а фотографии магазина начали активно распространяться в интернете.

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Именно из-за измененного дизайна многие покупатели предположили, что компания запускает совершенно новый формат торговых точек.

Действительно ли это новый формат

После появления первых фото в сети начали распространяться слухи, что новый магазин получил дополнительные сервисы: кофейную зону, собственную выпечку, гастрономический уголок, пиццу, хот-доги и кассы самообслуживания.

Однако в пресс-службе АТБ объяснили, что кардинальных изменений нет. По словам представителей компании, магазин работает по тем же стандартам, что и другие супермаркеты сети.

Основные особенности экспериментального магазина:

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более компактный размер;

другое цветовое оформление фасада;

стандартный ассортимент товаров;

обычные отделы без принципиальных изменений.

Фактически речь идет не о новой концепции работы, а о тестировании дизайна и компактном формате магазина.

Чем «серый» АТБ отличается от «черного» и «синего»

Многие украинцы уже давно заметили, что магазины АТБ могут иметь разный внешний вид.

Синие АТБ — это классический формат сети, который работает уже много лет. Черные АТБ — современные супермаркеты, обычно имеющие большую площадь, обновленный дизайн, улучшенное оборудование и дополнительные сервисы, если это позволяет помещение. Серый АТБ пока нельзя назвать отдельной категорией магазинов. Это лишь экспериментальный проект, призванный проверить, насколько эффективен компактный формат с новым дизайнерским решением.

Появятся ли «серые» АТБ по всей Украине

Пока компания не сообщала о массовом открытии таких магазинов.

Экспериментальный супермаркет поможет оценить спрос на компактные торговые точки нового дизайна. Если тестирование покажет хорошие результаты, то сеть может расширить этот формат и на другие города Украины.

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FAQ

Что такое серый АТБ?

«Серый» АТБ — это экспериментальный магазин сети с новым цветным оформлением и более компактной площадью. По информации компании, он не отличается от других супермаркетов по ассортименту или принципу работы.

Чем отличается серый АТБ от черного и синего?

Основная разница заключается во внешнем виде и формате помещения. Серый АТБ является тестовым проектом с новым дизайном, тогда как черные магазины — это модернизированный формат сети, а синие остаются классическими супермаркетами АТБ.

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