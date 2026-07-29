Ольга Фреймут влаштувала шопінг на ринку в Новому Роздолі та показала свої літні придбання

Ольга Фреймут / © instagram.com/freimutolia

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Після приїзду до України телеведуча Ольга Фреймут продовжує ділитися моментами сімейного відпочинку.

Разом із дітьми знаменитість уже побувала в Карпатах, а тепер навідалася до рідного Нового Роздолу. Саме там ведуча вирішила прогулятися місцевим ринком. Світлинами з поїздки вона поділилася в Instagram. Звичайний похід за продуктами перетворився на атмосферну літню фотосесію.

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Ольга Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Для прогулянки Фреймут обрала невимушений, але яскравий образ. Вона поєднала білий світшот із короткою рожевою спідницею, доповнила вбрання кольоровою сумкою та сонцезахисними окулярами. На опублікованих світлинах ведуча уважно розглядала прилавки із сезонними фруктами та овочами. Зрештою її вибір зупинився на стиглому кавуні, який став головною покупкою цього дня.

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Ольга Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Серед опублікованих фото також можна побачити, як знаменитість із усмішкою позує на території ринку, демонструючи літній настрій та любов до простих моментів відпочинку вдома.

Нагадаємо, нещодавно Оля Фреймут разом із дітьми приїхала до України з Лондона. До сімейної подорожі також долучилася її старша донька Злата, яка нині живе у США. Перед візитом до рідного Нового Роздолу родина встигла відпочити в Карпатах.

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