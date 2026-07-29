Ольга Фреймут отправилась за покупками на рынок в Новом Роздоле и показала свои летние покупки

Ольга Фреймут / © instagram.com/freimutolia

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По прибытии в Украину телеведущая Ольга Фреймут продолжает делиться моментами семейного отдыха.

Вместе с детьми знаменитость уже побывала в Карпатах, а теперь заглянула в родной Новый Роздол. Именно там ведущая решила прогуляться по местному рынку. Фотографиями из поездки она поделилась в Instagram. Обычный поход за продуктами превратился в атмосферную летнюю фотосессию.

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Ольга Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Для прогулки Фреймут выбрала непринуждённый, но яркий образ. Она сочетала белый свитшот с короткой розовой юбкой, дополнив наряд цветной сумкой и солнцезащитными очками. На опубликованных фотографиях ведущая внимательно рассматривала прилавки с сезонными фруктами и овощами. В конце концов её выбор остановился на спелом арбузе, который стал главной покупкой этого дня.

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Ольга Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Среди опубликованных фотографий также можно увидеть, как знаменитость с улыбкой позирует на территории рынка, демонстрируя летнее настроение и любовь к простым моментам отдыха дома.

Напомним, недавно Оля Фреймут вместе с детьми приехала в Украину из Лондона. К семейному путешествию также присоединилась её старшая дочь Злата, которая сейчас живёт в США. Перед визитом в родной Новый Роздол семья успела отдохнуть в Карпатах.

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