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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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115
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Куди зникла Ганна Кузіна: де живе зірка серіалів під час війни та в якому неочікуваному місці працює

Артистка ще від початку повномасштабної війни в Україні живе на дві країни.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Ганна Кузіна

Ганна Кузіна / © instagram.com/anna_kuzina_official

Українська акторка Ганна Кузіна розсекретила, де зараз живе та в якому неочікуваному місці працює.

Повномасштабна війна в Україні застала артистку в Києві. Врешті, чоловік наполіг, аби вона разом із сином виїхала. Акторка в інтерв’ю Oboz.ua говорить, що спочатку вони оселились в Німеччині. Врешті, друзі Ганни покликали її до Франції. Оскільки знаменитість знала французьку мову, то вирішила, що їй буде легше адаптуватися. Так Ганна Кузіна разом із сином й опинилась в Сен-Дені, де живе вже чотири роки. Однак час від часу знаменитість повертається до Києва.

«Спочатку я вирушила до близької подруги до Німеччини, бо тоді, як і багато хто, була впевнена, що це ненадовго. Але згодом вирішила прийняти запрошення друзів і переїхати до Франції, оскільки на той час вже розмовляла французькою. Подумала, що мені буде неважко адаптуватися. Так і сталося. Тож ми із сином Євгенчиком, якому тоді було чотири роки, переїхали до Сен-Дені», — говорить акторка.

Ганна Кузіна / © instagram.com/anna_kuzina_official

Ганна Кузіна / © instagram.com/anna_kuzina_official

Ганна Кузіна вже й знайшла у Франції роботу. Звичайно, знаменитість хотіла працювати за професією. Проте спочатку вона була офіціанткою. Але торік її запросили до театральної трупи легендарного паризького театру «Дю Солей». Там знаменитість грає у виставі. Картина є неабияк знаковою, а також там навіть лунає українська мова.

«Минулої осені мене запросили до нової постановки „Тут живуть дракони. Друга епоха: 1918-1933. Шок і брехня“. Це масштабна історична вистава, що охоплює один із найтрагічніших періодів ХХ століття — революції, прихід до влади тоталітарних режимів, сталінські репресії, Голодомор, зародження фашизму. Режисерка Аріан Мнушкін показує, як брехня, пропаганда й маніпуляції свідомістю породжують диктатури та війни. Через події минулого століття вистава допомагає краще зрозуміти, звідки бере початок війна Росії проти України. У постановці лунає українська мова», — ділиться артистка.

Нагадаємо, нещодавно ведучий Костянтин Стогній, який зник з екранів на чотири роки, розсекретив, ким працює під час війни. Також знаменитість зізнався, на які гроші зараз живе.

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Дата публікації
Кількість переглядів
115
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