Астрологічний прогноз на 30 липня

Виноградне гроно / © Associated Press

Реклама

Що планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячня доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна розпочинати реалізацію нових проєктів, а от важливі рішення слід ухвалювати обережно — існує велика ймовірність серйозної помилки. Цей день також ідеально підходить для того, щоб радіти життю та знімати накопичену напруженість.

Реклама

Символ дня: гроно винограду.

Реклама

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 8.

Щасливий колір дня: жовтий, лимонний, лаймовий.

Щасливі камені дня: обсидіан, гематит, вороняче око та соколине око.

Реклама

За яку частину тіла відповідає: ендокринні залози, нирки.

Хвороби дня: слід остерігатися травм та інфекційних захворювань — вони перебігатимуть дуже гостро і можуть призвести до серйозних ускладнень, тому не можна зволікати зі зверненням до лікаря.

Харчування дня: можна вживати будь-які продукти, але водночас обов’язково дотримуватися помірності.

Стрижка дня: від стрижки слід утриматися — через неї вирішення важливих питань може загальмуватися.

Реклама

Дачні роботи дня: рекомендується збирати врожай овочів та фруктів, що дозріли до цього часу.

Магія та містика дня: можна створювати захисні талісмани й обереги, а також очищати прикраси.

Сни дня: сни цієї ночі часто виявляються пророчими — вони збуваються протягом трьох днів.

Табу дня: не можна нудьгувати й сумувати — вважається, що це може відлякати удачу.

Цитата дня: «Найкраща частина свята — розповідь про те, як воно минуло» (Чарльз Діккенс).

Читайте також:

Новини партнерів