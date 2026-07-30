Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть опинитися в незручному становищі

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Однак подвійність нинішньої місячної доби полягає в тому, що розслаблятися треба обережно: якщо втратити контроль над своєю поведінкою, можна легко опинитися в незручному становищі.

Сьогодні, 30 липня, представникам усіх знаків зодіаку слід бути обережними, але троє з них, втративши самоконтроль, можуть опинитися в незручному становищі.

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Рак

Раки, втративши пильність, починають скаржитися на своє «важке життя» всім поспіль, і сьогодні це буде у їхньому репертуарі. У результаті вони можуть потрапити в не надто приємну ситуацію, оскільки вибовкають стороннім людям занадто багато своїх таємниць, про які їм варто було б промовчати.

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Діва

Діви вміють тримати себе в руках, але, оскільки іноді й їм потрібно розслабитися, вони втрачають над собою контроль, особливо якщо — як сьогодні — ще й трохи переберуть з алкоголем. У таких випадках вони починають поводитися так, що переходять усі межі — вже завтра їм буде за це соромно.

Водолій

Водолії, які рідко обмежують себе якимись поведінковими рамками, сьогодні можуть перейти всі межі. Наслідком такої поведінки стане інцидент, про який представникам цього знака ще довго доведеться шкодувати. Можливо, їм варто опанувати себе й уникнути такого розвитку подій.

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