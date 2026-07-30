Что приготовить из кабачков за 15 минут: топ-3 простые и вкусные рецепты на каждый день

Что приготовить из кабачков / © Фото из открытых источников

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Сезон кабачков — отличная возможность разнообразить домашнее меню без лишних затрат времени. Этот овощ быстро готовится, сочетается с большинством продуктов и отличный по вкусу как в горячем, так и в холодном виде. Если после работы не хочется долго стоять у плиты, достаточно 10–15 минут, чтобы получить полноценное блюдо.

В материале ТСН.ua рассказываем, какие три блюда из кабачков можно приготовить буквально за четверть часа.

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Кабачковые оладьи с сыром

Это один из самых популярных рецептов лета. Благодаря твердому сыру оладьи получаются нежными внутри и аппетитно румяными снаружи.

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Ингредиенты:

1 средний кабачок;

1 яйцо;

70–100 г твердого сыра;

3–4 ст. л. муки;

соль и черный перец;

укроп или петрушка по желанию;

масло для жарки.

Как приготовить

Кабачок натрите на большой терке, слегка посолите и оставьте на несколько минут. Затем хорошо отожмите лишнюю жидкость. Добавьте яйцо, натертый сыр, муку, измельченную зелень и специи. Перемешайте до однородной массы. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Выкладывайте смесь ложкой и обжаривайте примерно по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Подавать такие оладьи лучше со сметаной, греческим йогуртом или чесночным соусом.

Кабачки с чесноком и соевым соусом на сковороде

Это блюдо понравится любящим насыщенный вкус и минимум ингредиентов. Кабачки остаются сочными, а чеснок и соевый соус придают им пикантность.

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Ингредиенты:

2 небольшие кабачки;

2 зубчика чеснока;

2 ст. л. соевого соуса;

1 ст. л. оливкового или подсолнечного масла;

черный перец;

кунжут и зеленый лук для подачи.

Как приготовить

Нарежьте кабачки кружочками или полукольцами. На хорошо разогретой сковороде обжаривайте их 5–7 минут, периодически помешивая. В конце добавьте измельченный чеснок и соевый соус. Готовьте еще около минуты, после чего снимите с огня. Перед подачей посыпьте кунжутом или зеленым луком.

Такое блюдо можно подавать как самостоятельную закуску или как гарнир к мясу, рыбе или рису.

Омлет с кабачками и зеленью

Легкий ужин или сытный завтрак, который готовится быстрее, чем закипает чайник.

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Ингредиенты:

1 небольшой кабачок;

3 яйца;

2 ст. л. молока;

соль и перец;

зелень;

1 ст. л. растительного масла.

Как приготовить

Кабачок нарежьте тонкими кружочками или кубиками и обжаривайте на сковороде около 5 минут до мягкости. Отдельно взбейте яйца с молоком, солью и перцем. Вылейте смесь на кабачки, накройте крышкой и готовьте еще 5-6 минут на небольшом огне. Перед подачей посыпьте свежей зеленью.

По желанию к омлету можно добавить помидоры, моцареллу, ветчину или брынзу.

Почему стоит готовить кабачки чаще

Кабачки содержат много воды, клетчатки, калия и витаминов, в то же время оставаясь низкокалорийным продуктом. Именно поэтому они подходят для летнего меню. Кроме того, овощ быстро проходит термическую обработку, поэтому даже после насыщенного дня можно приготовить вкусный домашний ужин менее чем за 15 минут.

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