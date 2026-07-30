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Магнитная буря 30 июля: какая ее мощность
Скорость солнечного ветра сейчас находится на фоновом уровне.
В четверг, 30 июля, активность Солнца несколько повысится. Магнитная буря поднимется до желтого уровня — это К-индекс 4.
Об этом сообщили Meteoagent и Британской геологической службы.
Ученые не ожидают значительного увеличения скорости солнечного ветра в ближайшие дни. Отмечается, что геомагнитная активность будет оставаться преимущественно спокойной. Однако существует низкая вероятность отдельных активных интервалов
Заметим, что магнитные бури оказывают влияние на здоровье людей. Особенно склонны к ухудшению метеозависимые самочувствия, лица с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. У них могут быть головные боли, повышенное давление, слабость, бессонница и т.д.