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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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Магнитная буря 30 июля: какая ее мощность

Скорость солнечного ветра сейчас находится на фоновом уровне.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Магнитная буря

Магнитная буря

В четверг, 30 июля, активность Солнца несколько повысится. Магнитная буря поднимется до желтого уровня — это К-индекс 4.

Об этом сообщили Meteoagent и Британской геологической службы.

Ученые не ожидают значительного увеличения скорости солнечного ветра в ближайшие дни. Отмечается, что геомагнитная активность будет оставаться преимущественно спокойной. Однако существует низкая вероятность отдельных активных интервалов

Магнитная буря 30 июля. Фото: Meteoagent.

Магнитная буря 30 июля. Фото: Meteoagent.

Заметим, что магнитные бури оказывают влияние на здоровье людей. Особенно склонны к ухудшению метеозависимые самочувствия, лица с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. У них могут быть головные боли, повышенное давление, слабость, бессонница и т.д.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
868
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