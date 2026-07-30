Магнітна буря 30 липня: яка її потужність

Магнітна буря

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У четвер, 30 липня, активність Сонця трохи підвищиться. Магнітна буря підніметься до жовтого рівня - це К-індекс 4.

Про це повідомили Мeteoagent і Британської геологічної служби.

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Науковці не очікують значного збільшення швидкості сонячного вітру у найближчі дні. Зазначається, що геомагнітна активність залишатиметься переважно спокійною. Однак існує низька ймовірність окремих активних інтервалів

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Магнітна буря 30 липня. Фото: Мeteoagent.

Зауважимо, що магнітні бурі впливають на здоров’я людей. Особливо схильні до погіршення самопочуття метеозалежні, особи з гіпертонією та серцево-судинними захворюваннями. У них можуть бути головний біль, підвищений тиск, слабкість, безсоння тощо.

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