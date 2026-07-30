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Магнітна буря 30 липня: яка її потужність
Швидкість сонячного вітру зараз перебуває на фоновому рівні.
У четвер, 30 липня, активність Сонця трохи підвищиться. Магнітна буря підніметься до жовтого рівня - це К-індекс 4.
Про це повідомили Мeteoagent і Британської геологічної служби.
Науковці не очікують значного збільшення швидкості сонячного вітру у найближчі дні. Зазначається, що геомагнітна активність залишатиметься переважно спокійною. Однак існує низька ймовірність окремих активних інтервалів
Зауважимо, що магнітні бурі впливають на здоров’я людей. Особливо схильні до погіршення самопочуття метеозалежні, особи з гіпертонією та серцево-судинними захворюваннями. У них можуть бути головний біль, підвищений тиск, слабкість, безсоння тощо.