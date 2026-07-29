До України суне тепловий купол із Сахари: синоптик назвав дату спеки до +35°

Спека / © Pixabay

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Вже на початку серпня в Україні очікується нова хвиля спеки. За прогнозом начальника Черкаського обласного гідрометцентру Віталія Постриганя, причиною стане так званий тепловий купол, який принесе розпечене повітря із Сахари.

Про це Віталій Постригань розповів в коментарі «Телеграфу».

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За словами синоптика, цього літа поняття «тепловий купол» дедалі частіше використовують європейські центри прогнозування через зростання кількості тривалих хвиль спеки.

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«Для кращого сприйняття і простими словами — це ситуація, коли потужний малорухомий антициклон тривалий час утримує гаряче повітря над однією територією», — пояснив Постригань.

Він зазначив, що температура понад +35° вже не є рідкістю для України. Абсолютний рекорд становить +42°, його зафіксували у Луганську 12 серпня 2010 року.

Чому хвилі спеки стають дедалі сильнішими

За словами Віталія Постриганя, Європа залишається континентом, який нагрівається найшвидше у світі.

«Рекорди стали звичайним явищем. Періоди аномальної спеки стають тривалішими та значно почастішали за останні 30–40 років. До прикладу, в центральних регіонах України кількість випадків сильної спеки +35° і вище у серпні збільшилася з 9 до 13 або на 70%», — зазначив синоптик.

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Він додав, що такі висновки підтверджують останні дослідження Всесвітньої метеорологічної організації та Служби зміни клімату Copernicus.

Коли в Україну прийде спека

За прогнозом синоптика, 29–30 липня в Україні ще утримається комфортна погода.

«Україна перебуватиме на північно-східній периферії антициклону, тому північні вітри приноситимуть свіже атлантичне повітря», — пояснив Постригань.

У цей період температура вночі становитиме 11–16°, а вдень — 22–27°. Втім, уже 31 липня погодна ситуація почне змінюватися.

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«У середній тропосфері, на висоті 3–8 км, посилиться вплив висотного антициклону із південного заходу Європи. За такої конфігурації атмосфери до України розпочнеться надходження субтропічного повітря», — повідомив начальник Черкаського обласного гідрометцентру.

За його словами, наприкінці тижня температура підніметься до 30–34°. У перші вихідні серпня спека лише посилиться. Вночі очікується 19–21°, удень — 32–34°, а місцями повітря прогріється до +35°.

«За оцінками провідних світових прогностичних центрів, суха спекотна погода утримається щонайменше до 5 серпня, а перша декада серпня може виявитися найгарячішою за все літо. Про тривалість надгарячого періоду або про послаблення спеки говорити дуже зарано. Поки що готуємося до високих градусів», — підсумував Постригань.

Погода в Україні — останні новини

Нагадаємо, раніше ми писали, що 29 липня в Україні очікується різка зміна погоди: більшість території опиниться під впливом антициклону, тому дощів стане менше, однак у східних областях і на Сумщині прогнозують грози. Синоптикиня Наталка Діденко також попередила про високу пожежну небезпеку в регіонах, де збережеться спекотна та суха погода. Наприкінці липня та на початку серпня температура знову почне зростати, і країну накриє нова хвиля спеки.

До слова, синоптик Ігор Кібальчич попереджає про сильну спеку, яка охопить Україну у перші дні серпня. За його прогнозом, очікується до +38 °C. У неділю, 2 серпня, очікується сонячна та суха погода на більшій частині території країни. Температура повітря у північно-східних областях буде +24…+29 °C. На решті території спека посилиться до +31…+36 °C, на Закарпатті місцями +38 °C.

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