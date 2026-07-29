10 днів із тілом чоловіка: пенсіонерка з деменцією жила з померлим, а соцслужби відмовилися її забрати

Байдужість соцслужб: історія порятунку 78-річної франківчанки / © Суспільне

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В Івано-Франківську 78-річна пенсіонерка 10 діб жила в квартирі з тілом свого цивільного чоловіка. Пенсіонерка страждає деменцією і чоловік був її єдиними опікуном.

Про це передає «Суспільне Івано-Франківськ».

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Про смерть сусіда мешканці будинку дізналися через сморід у під’їзді.

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«Це відчували всі до п’ятого поверху. Всі сусіди казали, що страшенна „вонь“ стоїть. Сморід страшенний був завжди з цієї квартири через жахливий побут. А коли вже сморід став нестерпним, ми викликали поліцію. Приїхала поліція, знайшла там тіло, яке вже 10 діб пролежало — лице з’їли черв’яки», — розповіла мешканка будинку Людмила Яковенко.

За словами поліції, під час огляду видимих ознак насильницької смерті на тілі 81-річного чоловіка не встановлено. Але для з’ясування остаточної причини смерті тіло направлено на судово-медичну експертизу.

Після того, як тіло забрали, пенсіонерку залишили напризволяще

За словами сусідів, після того, як судмедексперти забрали тіло її чоловіка, пенсіонерка три дні жила сама у квартирі.

«Приїхали лікарі, оглянули цю жінку, сказали, що з медичної сторони ніяких нарікань немає. Вони її не забирають. Жінка може залишатися одна. А якщо вона от з ножем би на нас нападала, ну то дійсно треба було б її забирати. Також приходили жінки із соцслужби. Вони сказали, що не можуть її забрати, бо немає паспорта. Нам усі кажуть, що ми маємо знаходити довідки, родичів цієї жінки, піклуватися про неї. Ми, сусіди, а не держава», — сказав сусід Яків Павленко.

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За словами пана Якова, пенсіонерка жила сама у квартирі ще три дні після того, як судмедексперти забрали тіло її чоловіка.

«Спочатку вона говорила, що дуже голодна, потім вона сказала: „Я категорично їсти не хочу, дайте мені тільки води“. Ну, скажімо так, дві доби не факт, що ця людина щось їла», — розповів він.

Коли на місце приїхали журналісти, чоловік спробував навідатися до пенсіонерки. Двері в її квартиру були незамкнені, але заблоковані зсередини. Жінка лежала на підлозі при вході та не могла піднятися. Вона просила води і повторювала, що почувається погано.

Зрештою, за наполяганням сусідів і журналістів, «швидка» відвезла жінку до Прикарпатського обласного клінічного центру психічного здоров’я.

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Наразі жінка перебуває у паліативному відділенні Лисецької лікарні. Рішення про те, куди направлять людину далі — у геріатричний пансіонат чи психоневрологічний диспансер — залежить від стану її психічного здоров’я.

Також пенсіонерці виробляють новий паспорт, бо її документи так і не змогли знайти.

Раніше ми писали, що у Чернігові пенсіонера звинуватили у крадіжці ковбаси в «АТБ».

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