В Литве объявили воздушную тревогу из-за дрона

Неизвестный дрон залетел в Литву / © Associated Press

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В воскресенье, 13 сентября, жители Вильнюса, Вильнюсского, Тракайского и Электренского районов Литвы получили уведомление из-за воздушной тревоги желтого уровня.

Об этом сообщил Национальный центр управления кризисными ситуациями, пишет Delfi.

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Дрон нарушил воздушное пространство страны. Власти Литвы призвали людей найти ближайшее укрытие и ждать дальнейшую информацию.

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Сервис отслеживания авиадвижения Flightradar24 сообщил в соцсети X, что воздушное пространство вокруг Вильнюса закрыли из-за неизвестных объектов. Вильнюсский аэропорт также заявил в Facebook о временных ограничениях своей работы.

Истребитель НАТО вылетел из Шяуляя на севере Литвы. На этой базе находятся Военно-воздушные силы Италии, которые участвуют в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии.

Атака РФ на Украину 13 сентября — что известно

В результате атаки РФ 13 сентября повреждена АЗС возле ЧП «Ягодин» на границе с Польшей. Из-за падения обломков загорелись помещения автозаправочной станции и несколько грузовиков. Во время воздушной тревоги все операции на границе были остановлены, люди находились в укрытии.

Россияне ударили дроном по пассажирскому поезду вблизи границы с Польшей в Волынской области никто не пострадал.

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Ряд западных областей Украины подвергся массированной атаке российских ударных дронов, в результате чего зафиксировано повреждение инфраструктуры и жилых домов. В Ивано-Франковске из-за вражеских ударов полностью приостанавливали работу железнодорожного вокзала и городского общественного транспорта. Также взрывы и падение обломков были зафиксированы в Хмельницкой и Тернопольской областях.

По данным Воздушных сил Украины, в ночь на 13 сентября противник атаковал 453 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, дронами-имитаторами типа «Пародия», а также S8000 «Бандероль».

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