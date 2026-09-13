Атака на железную дорогу в Винницкой области / © ГСЧС Украины

Реклама

В воскресенье, 13 сентября, Россия атаковала железную дорогу в Винницкой области. В результате атаки вспыхнул пожар.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Реклама

«Под ударом оказался объект жд инфраструктуры. Спасатели оперативно ликвидировали пожар», — говорится в заявлении.

Реклама

По информации спасателей, погибших и пострадавших в результате атаки нет.

В каком населенном пункте Россия атаковала железную дорогу — в ГСЧС не раскрыли.

Ранее глава ОВА Наталья Заболотная сообщала о взрывах и попадании российского дрона в объект гражданской инфраструктуры.

На местах работают соответствующие службы.

Реклама

© ГСЧС Украины

Атаки РФ на железную дорогу — последние новости

Напомним, российский дрон попал на украино-польской границе в локомотив пассажирского поезда «Киев — Варшава». Он направлялся в столицу соседней страны. К счастью, никто не пострадал.

Накануне вражеский дрон атаковал пассажирский поезд в Луцке. После попадания вспыхнули вагоны. По информации местных властей и «УЗ», обошлось без погибших и пострадавших из-за российской атаки.

Новости партнеров

Новости партнеров