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- Украина
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Кого берут на работу за считанные дни, а кому — ничего не светит: эксперт раскрыла жесткую правду о рынке труда
В Украине возник острый дефицит рабочих кадров, которых работодатели ищут быстрее всего, в то время как офисные работники и «белые воротнички» вынуждены проходить многоуровневые отборы и месяцами остаются без работы.
На рынке труда в Украине наблюдается ощутимый дисбаланс. Пока компании готовы немедленно хватать и трудоустраивать рабочие кадры, офисные специалисты вынуждены искать работу месяцами.
Об этом в эфире телеканала «Киев24» рассказала HR-эксперт Доминика Иванова-БекАр.
Кому работу найти легче всего, а кто ждет месяцами
По словам эксперта, сейчас на рынке существует критическая нехватка работников рабочих специальностей.
Наибольший дефицит наблюдается среди таких специалистов:
водители;
слесари;
электричества и другие технические специалисты.
Представителей этих профессий работодатели берут на работу быстрее всего, ведь бизнес испытывает дефицит «рук» здесь и сейчас.
Самое сложное найти работу так называемым «белым воротничкам» — офисным работникам и топменеджменту. В зоне риска оказались:
руководители разных звеньев;
маркетологи и PR-специалисты;
диджитал-специалисты;
IT-работники.
Почему офисный персонал оказался в затруднительном положении
HR-экспертка отмечает, что поиск работы для офисных кандидатов может затягиваться на месяцы по нескольким системным причинам:
Во-первых, работодатели существенно повысили требования к претендентам на управленческие и креативные должности.
Во-вторых, сами компании внедряют слишком длительный и многоуровневый процесс найма — с несколькими этапами собеседований, тестовыми заданиями и проверками, что растягивает процесс принятия решения на длительное время.
Напомним, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук во время официальной презентации нового Гражданского кодекса Украины 23 сентября заявил о том, что в Украине планируют закрепить правило, согласно которому человек в свое выходное или в нерабочее время не будет обязан ответить на рабочие сообщения или звонки.