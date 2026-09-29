Рабочие специальности / © ТСН

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На рынке труда в Украине наблюдается ощутимый дисбаланс. Пока компании готовы немедленно хватать и трудоустраивать рабочие кадры, офисные специалисты вынуждены искать работу месяцами.

Об этом в эфире телеканала «Киев24» рассказала HR-эксперт Доминика Иванова-БекАр.

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Кому работу найти легче всего, а кто ждет месяцами

По словам эксперта, сейчас на рынке существует критическая нехватка работников рабочих специальностей.

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Наибольший дефицит наблюдается среди таких специалистов:

водители;

слесари;

электричества и другие технические специалисты.

Представителей этих профессий работодатели берут на работу быстрее всего, ведь бизнес испытывает дефицит «рук» здесь и сейчас.

Самое сложное найти работу так называемым «белым воротничкам» — офисным работникам и топменеджменту. В зоне риска оказались:

руководители разных звеньев;

маркетологи и PR-специалисты;

диджитал-специалисты;

IT-работники.

Почему офисный персонал оказался в затруднительном положении

HR-экспертка отмечает, что поиск работы для офисных кандидатов может затягиваться на месяцы по нескольким системным причинам:

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Во-первых, работодатели существенно повысили требования к претендентам на управленческие и креативные должности.

Во-вторых, сами компании внедряют слишком длительный и многоуровневый процесс найма — с несколькими этапами собеседований, тестовыми заданиями и проверками, что растягивает процесс принятия решения на длительное время.

Напомним, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук во время официальной презентации нового Гражданского кодекса Украины 23 сентября заявил о том, что в Украине планируют закрепить правило, согласно которому человек в свое выходное или в нерабочее время не будет обязан ответить на рабочие сообщения или звонки.

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