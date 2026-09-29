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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Кого берут на работу за считанные дни, а кому — ничего не светит: эксперт раскрыла жесткую правду о рынке труда

В Украине возник острый дефицит рабочих кадров, которых работодатели ищут быстрее всего, в то время как офисные работники и «белые воротнички» вынуждены проходить многоуровневые отборы и месяцами остаются без работы.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Рабочие специальности

Рабочие специальности / © ТСН

На рынке труда в Украине наблюдается ощутимый дисбаланс. Пока компании готовы немедленно хватать и трудоустраивать рабочие кадры, офисные специалисты вынуждены искать работу месяцами.

Об этом в эфире телеканала «Киев24» рассказала HR-эксперт Доминика Иванова-БекАр.

Кому работу найти легче всего, а кто ждет месяцами

По словам эксперта, сейчас на рынке существует критическая нехватка работников рабочих специальностей.

Наибольший дефицит наблюдается среди таких специалистов:

  • водители;

  • слесари;

  • электричества и другие технические специалисты.

Представителей этих профессий работодатели берут на работу быстрее всего, ведь бизнес испытывает дефицит «рук» здесь и сейчас.

Самое сложное найти работу так называемым «белым воротничкам» — офисным работникам и топменеджменту. В зоне риска оказались:

  • руководители разных звеньев;

  • маркетологи и PR-специалисты;

  • диджитал-специалисты;

  • IT-работники.

Почему офисный персонал оказался в затруднительном положении

HR-экспертка отмечает, что поиск работы для офисных кандидатов может затягиваться на месяцы по нескольким системным причинам:

  • Во-первых, работодатели существенно повысили требования к претендентам на управленческие и креативные должности.

  • Во-вторых, сами компании внедряют слишком длительный и многоуровневый процесс найма — с несколькими этапами собеседований, тестовыми заданиями и проверками, что растягивает процесс принятия решения на длительное время.

Напомним, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук во время официальной презентации нового Гражданского кодекса Украины 23 сентября заявил о том, что в Украине планируют закрепить правило, согласно которому человек в свое выходное или в нерабочее время не будет обязан ответить на рабочие сообщения или звонки.

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