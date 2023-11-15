Переговори Байдена і Сі Цзіньпіна: перші заяви лідерів

В історичному маєтку в районі Сан-Франциско почалася історична зустріч лідерів США та Китаю.

В середу, 15 листопада, президент США Джо Байден і лідер Китаю Сі Цзіньпін провели свою першу особисту зустріч більш ніж за рік на тлі напруженості у відносинах двох великих країн.

Про це повідомляє ABC News.

З міркувань безпеки обидва лідери проводять переговори в історичному маєтку в районі Сан-Франциско поблизу місця, де цього тижня проходить саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

Вітаючись, обидва лідери посміхнулися та потиснули один одному руки. Байден вийшов на поріг садиби на зустріч китайському колезі, після чого обидва негайно зайшли всередину, не звертаючись до преси.

Делегації розмістилися за великим столом для переговорів.

Що говорив Байден

“Я ціную нашу розмову, тому що я вважаю найважливішим, щоб було чітке розуміння один одного без помилкових уявлень або неправильного спілкування. Ми повинні переконатися, що конкуренція не переходить у конфлікт”, - сказав Байден першим, на правах господаря.

Відзначаючи особисту історію стосунків із Сі Цзіньпіном, Байден висловив свою вдячність за “прямі та відверті” дискусії в минулому.

“Ми не завжди доходили згоди, що не дивно, але наші зустрічі завжди були відвертими, прямими та корисними. Я ніколи не сумнівався в тому, що ви мені сказали, з точки зору вашої відвертості", - сказав Байден до Сі Цзіньпіна.

Що говорив Сі Цзіньпін

Китайський лідер у відповідь зазначив, що конфлікт і протистояння між США та Китаєм можуть мати “нестерпні наслідки для обох сторін”.

“Для двох великих країн, таких як Китай і Сполучені Штати, відвернутися одна від одної – не варіант”, – наголосив він.

Сі Цзіньпін визнав об'єктивним фактом те, що “Китай і Сполучені Штати відрізняються історією, культурою, соціальним устроєм і шляхами розвитку”.

“Однак, доки вони [США та Китай] поважають один одного, співіснують у мирі та прагнуть взаємовигідної співпраці, вони будуть цілком здатні піднятися над розбіжностями та знайти правильний спосіб для двох великих країн ладити одна з одною. Я твердо вірю в багатообіцяюче майбутнє двосторонніх відносин”, - наголосив китайський лідер.

Сі Цзіньпін зазначив, що з нетерпінням чекає на “поглиблений обмін думками”.

Після цього камери та журналістів вивели з приміщення.

Нагадаємо, раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що під час зустрічі Джо Байдена та лідера КНР Сі Цзіньпіна, яка відбудеться 15 листопада, головною темою стане відновлення військових зв’язків двох держав на найвищому рівні.

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