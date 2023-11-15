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Візит Сі Цзіньпіня до Байдена: експерт розповів, чого очікувати Україні

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Візит Сі Цзіньпіня до Байдена: експерт розповів, чого очікувати Україні

Джо Байден та Сі Цзіньпін

США налаштовані на забезпечення стратегічного порозуміння із Китаєм.

Візит президента Китаю Сі Цзіньпіна до США є стратегічно важливим і може мати наслідки для світу, зокрема України. 

Про це сказав директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в ефірі Еспресо.

На його думку, наслідки переговорів двох лідерів потужних країн можуть вплинути на ситуацію не лише в зоні українсько-російської війни, а й у світовому порядку денному.

"Від чого буде залежати надалі Китай, буде чи не буде підтримувати ще більше Російську Федерації. Хоча, ми розуміємо, що тут скоріш Китай відіграє власну місію та власне бачення світу", - розповів він.

За його словами, Сполучені Штати Америки налаштовані на забезпечення стратегічного порозуміння із Китаєм.

"Наслідки цього візиту будуть надзвичайно важливими. Вони стосуватимуться певним чином і на Російську Федерацію в її діях на європейському театрі військових дій, а також опосередковано це позначиться і на ставлення до України", - наголосив Згурець.

Нагадаємо, у Білому домі повідомили, що Байден обговорить з китайським колегою "українське питання". 

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Дата публікації
Перегляди
932
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