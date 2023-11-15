Визит Си Цзиньпина к Байдену: эксперт рассказал, чего ждать Украине

Визит президента Китая Си Цзиньпина в США стратегически важен и может иметь последствия для мира, в частности Украины.

Об этом сказал директор информационно консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире Эспрессо.

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По его мнению, последствия переговоров двух лидеров мощных стран могут повлиять на ситуацию не только в зоне украинско-российской войны, но и в мировой повестке дня.

"От чего будет в дальнейшем зависеть Китай, будет или не будет поддерживать еще больше Российскую Федерацию. Хотя, мы понимаем, что здесь скорее Китай играет собственную миссию и собственное видение мира", — рассказал он.

По его словам, Соединенные Штаты Америки настроены на обеспечение стратегического взаимопонимания с Китаем.

"Последствия этого визита будут чрезвычайно важны. Они будут касаться определенным образом и на Российскую Федерацию в ее действиях на европейском театре военных действий, а также косвенно это отразится и на отношении к Украине", — подчеркнул Згурец.

Напомним, в Белом доме сообщили, что Байден обсудит с китайским коллегой "украинский вопрос".

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