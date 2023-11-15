С начала войны Ахметов передал на ВСУ и гуманитарные программы 6,7 млрд грн

Бизнес SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб «Шахтер» направили на помощь Силам обороны Украины и на гуманитарные программы уже 6,7 млрд грн (почти $197 млн) с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора.

Об этом сообщает пресс-служба SCM.

Главные направления помощи – поддержка ВСУ, гуманитарная поддержка гражданского населения, общин, защитников Мариуполя, а также подготовка к восстановлению города-героя.

Помощь защитникам Украины реализуется в рамках милитарного проекта «Стальной фронт» через «Стальной фронт» Силы обороны Украины систематически получают амуницию, автомобили, инженерные сооружения, кареты скорой помощи для военных медиков, дроны, тепловизоры, прицелы, рации, камеры, одежда и обувь, аптечки и турникеты, горючее и другие необходимые вещи.

Дополнительно 1 млрд грн ($25 млн) Ринат Ахметов выделил на проект поддержки защитников Мариуполя Сердце Азовстали. В частности, в ноябре запустился пилот программы «Дома», благодаря которому защитники и защитницы города из I и II группы инвалидности получат собственное жилье. За ноябрь-декабрь 2023 г. запланировано приобрести 15 квартир.

Системную гуманитарную помощь от бизнесов и проектов SCM украинцы в прифронтовых зонах и деоккупированных регионах. Это продукты, одежда, бытовые принадлежности, лекарства, средства гигиены и т.д.

Фонд с начала войны передал для украинцев 700 тысяч единиц медикаментов, более 13 млн продуктовых наборов с 2014 года. Открыл новые проекты о помощи в реабилитации взрослых, оказании обогревателей, помощи в обустройстве общежитий для мариупольцев в г. Днепр.

Системную помощь спортсменам, переселенцам, бойцам сил обороны Украины и пострадавшим от войны жителям регионов оказывает и футбольный клуб «Шахтер».

Отдельным важнейшим направлением поддержки страны для SCM и акционера является вклад в текущее и будущее восстановление Украины. Уже осуществляются инвестиции в восстановление разрушенной инфраструктуры, строительство новых производств, создание новых рабочих мест, привлечение европейских инвестиций в экономику страны. Отдельным личным решением акционер выделил на 2023 год 60 млн грн ($1,5 млн) на создание Плана Возрождения Мариуполя после деоккупации в рамках инициативы Mariupol.Reborn. В рамках проекта начата работа архитектурной трансформации украинских школ совместно с Министерством образования по инициативе Министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Как сообщалось, Ринат Ахметов прилетел в Киев 23 февраля 2022 за день до полномасштабного вторжения. С тех пор ни один не покидал территорию Украины. Бизнесмен первым из крупных бизнесменов публично осудил российскую агрессию и начал системную поддержку Вооруженных сил Украины.