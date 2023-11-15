Переговоры Байдена и Си Цзиньпина: первые заявления лидеров

В историческом имении в районе Сан-Франциско началась историческая встреча лидеров США и Китая.

В среду, 15 ноября, президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин провели свою первую личную встречу более чем через год на фоне напряженности в отношениях двух крупных стран.

Об этом сообщает ABC News.

По соображениям безопасности оба лидера проводят переговоры в историческом имении в районе Сан-Франциско вблизи места, где на этой неделе проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Во время приветствия оба лидера улыбнулись и пожали друг другу руки. Байден вышел на порог усадьбы на встречу китайскому коллеге, после чего оба немедленно вошли внутрь, не обращаясь к прессе.

Делегации разместились за большим столом для переговоров.

Что говорил Байден

“Я ценю наш разговор, потому что я считаю самым важным, чтобы было четкое понимание друг друга без ложных представлений или неправильного общения. Мы должны убедиться, что конкуренция не переходит в конфликт”, – сказал Байден первым, на правах хозяина.

Отмечая личную историю отношений с Си Цзиньпином, Байден выразил свою благодарность за "прямые и откровенные" дискуссии в прошлом.

"Мы не всегда приходили к согласию, что не удивительно, но наши встречи всегда были откровенными, прямыми и полезными. Я никогда не сомневался в том, что вы мне сказали, с точки зрения вашей откровенности", — сказал Байден Си Цзиньпину.

Что говорил Си Цзиньпин

Китайский лидер в ответ отметил, что конфликт и противостояние между США и Китаем могут иметь "нестерпимые последствия для обеих сторон".

"Для двух крупных стран, таких как Китай и Соединенные Штаты, отвернуться друг от друга — не вариант", — подчеркнул он.

Си Цзиньпин признал объективным фактом то, что "Китай и Соединенные Штаты отличаются историей, культурой, социальным устройством и путями развития".

“Однако, пока они [США и Китай] уважают друг друга, сосуществуют в мире и стремятся к взаимовыгодному сотрудничеству, они будут вполне способны подняться над разногласиями и найти правильный способ для двух больших стран ладить друг с другом. Я твердо верю в перспективное будущее двусторонних отношений”, — подчеркнул китайский лидер.

Си Цзиньпин отметил, что с нетерпением ждет "углубленного обмена мнениями".

После этого камеры и журналистов вывели из помещения.

Напомним, ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил , что во время встречи Джо Байдена и лидера КНР Си Цзиньпина, которая состоится 15 ноября, главной темой станет восстановление военных связей двух государств на самом высоком уровне.

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