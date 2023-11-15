Переговоры Байдена и Си: в ОП сказали, почему это плохо для России и хорошо для Украины

В США состоится встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина. Этот факт очень раздражает российскую сторону, зато для Украины он положительный.

Об этом в эфире телемарафона сказал советник Офиса президента Михаил Подоляк.

Мы на пороге новой эпохи

Можно осторожно предположить, говорит Подоляк, что сегодня мы являемся свидетелями начала так называемой "эпохи разрядки". Он может быть постепенно сформирован в отношениях между Соединенными Штатами и Китаем.

"Они (американцы и китайцы – ред.) начнут этот диалог на разных площадках и на уровне глав государств, и на других уровнях. И это будет существенно влиять на то, каким мы будем с вами будем видеть мир в целом", – пояснил советник главы Офиса Президента.

Этот факт, акцентирует он, очень сильно раздражает Российскую Федерацию. Впрочем, это вполне ожидаемо.

"Россия понимает, во-первых, что они не глобальные игроки, которые их игнорируют. Им абсолютно не нужна такая эффективная и многоэтажная коммуникация Китая и Соединенных Штатов. Россия раньше играла определенную роль до начала полномасштабного вторжения, адвокатировала где-то позиции Китая. Сегодня Россию убрали отовсюду", – отмечает Михаил Подоляк.

Это признаки начала другой эпохи в отношениях, говорит Подоляк, что является очень важным сигналом. Но главный позитив состоит в том, что она будет символизировать возможность проработать накопившиеся проблемы и наработать другие правила глобального поведения. РФ этого сделать не может.

"Поэтому Россия и начинает войны разного типа: и гибридные, и пропагандистские, и безусловно горячие войны. И поэтому Россию надо убирать и, мне кажется, что они сейчас как раз могут об этом проговорить. Россия как раз таки разрушительна не только для Украины, и не только для Европы, но она в целом разрушительна для глобального политического пространства", – отметил чиновник.

И это сказывается на интересах, в частности. Дело в том, что они гораздо более объемны и долгосрочны, отмечает советник ОП, чем примитивные интересы Российской Федерации.

Ранее говорилось, что визит президента Китая Си Цзиньпина в США является стратегически важным и может иметь последствия для мира, в том числе и Украины.

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