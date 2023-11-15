Дело одесского военкома: суд рассмотрел апелляции

Бывший начальник Одесского областного ТЦК будет оставаться под стражей до 18 декабря.

Коллегия судей Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционные жалобы, поданные прокурором и стороной защиты в отношении меры пресечения для бывшего начальника Одесского областного ТЦК Евгения Борисова, подозреваемого в незаконном обогащении.

Об этом в среду, 15 ноября, сообщили в пресс-службе суда.

По решению судей, бывший одесский военком будет оставаться под стражей до 18 декабря с возможностью выйти под залог.

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"По результату апелляционного рассмотрения определение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 20 октября 2023 оставлено без изменений, апелляционную жалобу прокурора и апелляционные жалобы стороны защиты без удовлетворения", — говорится в сообщении.

Ранее Печерский суд Киева отправил бывшего начальника Одесского областного ТЦК Евгения Борисова под стражу в следственный изолятор на два месяца с возможностью внести залог в размере 150 миллионов гривен.

Напомним, 24 июля 2023 года сотрудники Государственного бюро расследований задержали бывшего начальника Одесского областного ТЦК Евгения Борисова. объявили о подозрении в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и в умышленном уклонении от несения службы.

Все, что известно о скандальном одесском военкоме Евгении Борисове и кто его может "покрывать", собрал ТСН.ua.

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