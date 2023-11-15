Справа одеського військкома: суд розглянув апеляції

Колишній начальник Одеського обласного ТЦК залишатиметься під вартою до 18 грудня.

Колегія суддів Київського апеляційного суду розглянула апеляційні скарги, подані прокурором та стороною захисту щодо запобіжного заходу для колишнього начальника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова, якого підозрюють у незаконному збагаченні.

Про це в середу, 15 листопада повідомили у пресслужбі суду.

За рішенням суддів, колишній одеський військком залишатиметься під вартою до 18 грудня з можливістю вийти під заставу.

"За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20 жовтня 2023 року залишено без змін, апеляційну скаргу прокурора та апеляційні скарги сторони захисту без задоволення", - йдеться у повідомленні.

Раніше Печерський суд Києва відправив колишнього начальника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова під варту до слідчого ізолятора на два місяці з можливістю внести заставу у розмірі 150 мільйонів гривень.

Нагадаємо, 24 липня 2023 року працівники Державного бюро розслідувань затримали колишнього начальника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова. оголосили про підозру у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та в умисному ухиленні від несення служби.

Все, що відомо про скандального одеського військкома Євгена Борисова і хто його може "покривати", зібрав ТСН.ua.

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