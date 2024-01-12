Потенційна ціль РФ: у ISW заявили про загрозу екскалації для ще однієї країни

Наративи РФ, за допомогою яких вона намагається виправдати агресію, не змінюються.

Росія може створювати інформаційні умови для майбутньої ескалації проти Латвії. Однією з причин є закриття ймовірної бази російського інформаційного впливу в Латвії.

Про це йдеться у звіті ISW.

Що сталося

Як стало відомо, парламент Латвії 11 січня прийняв законопроєкт про передачу ділового і культурного центру "Будинок Москви" в Ризі, що належить російському уряду, у державну власність Латвії з метою гарантування безпеки країни. Зазначається, що уряд РФ використовував структуру для підтримки операцій російського впливу в Латвії.

Посольство Росії в Латвії відповіло на передачу, стверджуючи, що ця "ворожнеча" призведе до "серйозних наслідків". Крім того, росіяни звинуватили латвійський уряд у "систематичному утиску російськомовних у Латвії" через нещодавній закон, який вимагає від громадян Росії з посвідкою на проживання в Латвії складати іспит з латиської мови.

"Російське звинувачення, ймовірно, навмисно прирівнює всіх російськомовних у Латвії до російських громадян, які проживають у Латвії, намагаючись загострити напруженість між місцевими російськомовними та етнічними росіянами та латиськомовними", – пояснюють в Інституті.

Офіційні особи у РФ дедалі активніше заявляють про право Росії захищати "співвітчизників за кордоном", навмисно узагальнено визначених як етнічні росіяни та російськомовні, а не лише громадянами Росії.

"Можливо, Росія встановлює умови, спрямовані на дестабілізацію Латвії, загострюючи мовну напругу та видаючи себе за захисника етнічних росіян і російськомовних", – вважають аналітики.

Раніше зазначалося, що з Латвії виженуть понад тисячу росіян.

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