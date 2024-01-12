Від застуди та грипу: що покласти у сезонну аптечку

З початку жовтня понад 1,7 млн українців перехворіли на ГРВІ, грип та COVID-19. Такі дані на кінець грудня опублікувало Міністерство охорони здоров’я.

Сезонна аптечка часто стає справжнім рятівником у боротьбі з недугами, і якщо ми збираємо подібну у відпустку, то часто забуваємо заздалегідь підібрати необхідні вітаміни та ліки на зиму. А прокинувшись з закладеним носом, хворим горлом чи високою температурою, хочеться одразу мати при собі «швидку» допомогу.

Піклуючись про свого клієнта, фармацевти та провізори «Аптека Доброго Дня» та «1 СА» завжди готові надати професійну консультацію та підібрати препарати, спираючись на ваші симптоми.

Зберігайте список ефективних та доступних препаратів на випадок застуди та грипу торгової марки «Ілан Фарм» та ексклюзивних брендів цієї групи компаній, які можуть знадобитись у домашній аптечці:

При симптомах застуди:

FLU.NET з парацетамолом (Іспанія);

Вітамін С Ацерола. Містить екстракт барбадоської вишні, найбагатшого джерела натурального вітаміну С, що забезпечує добову потребу дорослої людини (Україна);

Евкаліптовий бальзам для розтирання з зігрівальним ефектом (Україна).

Від болю в горлі:

АNGI.NET спрей та льодяники (Іспанія);

Ангіплант льодяники зі смаком меду (Україна);

Ісландський мох пастилки для дорослих та дітей від 4-х років (Україна);

Від нежитю:

Ріносан спрей, лікарський засіб (Нідерланди);

вироби медичного призначення торгової марки «Ілан Фарм» (Україна):

Піносан спрей з ефірною олією сосни, м'яти та евкаліпта;

Сільвелор та Синусан спреї з колоїдним сріблом.

Від кашлю:

АЦ-Хелп таблетки (Італія);

Бронхоплант сироп з екстрактом подорожника, плюща, ехінацеї та аскорбінової кислоти (Україна).

Крім того, вартий уваги протизастудний фіточай «Гербамакс» (Україна) з коренем солодки, шипшиною, ехінацеєю, шавлією, звіробоєм, чебрецем та липою, який ви можете комбінувати з будь-якими препаратами для покращення самопочуття у цілому та підвищення імунітету.

Знайти ці та інші товари можна в аптеках мереж, а також на сайтах «Аптека Доброго Дня» та «1 СА».

Піклуйтесь про себе заздалегідь, щоб не лікуватись, а не хворіти!

Пам’ятайте, що самолікування шкодить вашому здоров’ю.

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