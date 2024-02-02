Втрати росіян на фронті б'ють усі рекорди: подробиці

Армія РФ за останні тримісяці активізувала наступальні дії на фронті, зокрема, розпочала штурм Авдіївки.

Про це пише Oboz.

Від початку листопада окупантів відбувалася по всій лінії боєзіткнення на сході і частково на півдні.

Втрати росіян від листопада 2023 року по січень 2024 року склали:

особовий склад – 84 740;

танки – 1099;

ББМ – 1939;

ствольна артилерія – 1978;

РСЗВ – 130;

автомобільний транспорт – 2 643;

спецтехніка – 443;

ППО – 100;

авіація – 11.

Рекорд російських втрат

За цих три місяці російські окупанти зазнали рекордних втрат у живій силі та техніці.

"Абсолютний рекорд було встановлено у грудні – 29 970 о.с. Листопад став другим за кількістю втрат особового складу РОВ за майже два роки війни – 28 550. Січень 2024 став третім за кількістю втрат – 26 220", - мовиться у повідомленні.

Зазначається, що насамперед зумовлено погодніми умовами.

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"Вести наступ у зимовий період завжди пов'язане з фактичним зростанням втрат, а саме в цей несприятливий період і почалася інтенсифікація наступальних дій російських окупантів", - вказано у повідомленні.

Ще одна причина - відсутність повної штатної комплектації підрозділів з техніки.

"У наступі це дуже важливий показник, що дозволяє зберегти життя підрозділам, що штурмують, а також надання вогневої підтримки грає критично важливе значення в ході дій по ЛБЗ. Незважаючи на наявність у РОВ значно більшої кількості техніки, ніж у Сил оборони України, штатно цієї кількості не вистачає на загальну кількість підрозділів", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, у середу, 31 січня, ЗСУ вдарили дронами по танковій колоні ворога. Армія РФ зазнала втрат у техніці й живому складі.

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