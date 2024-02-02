Втрати росіян на фронті б'ють усі рекорди: подробиці

Одна з причин - відсутність повної штатної комплектації підрозділів з техніки.
Армія РФ за останні тримісяці активізувала наступальні дії на фронті, зокрема, розпочала штурм Авдіївки.
Про це пише Oboz.
Від початку листопада окупантів відбувалася по всій лінії боєзіткнення на сході і частково на півдні.
Втрати росіян від листопада 2023 року по січень 2024 року склали:
- особовий склад – 84 740;
- танки – 1099;
- ББМ – 1939;
- ствольна артилерія – 1978;
- РСЗВ – 130;
- автомобільний транспорт – 2 643;
- спецтехніка – 443;
- ППО – 100;
- авіація – 11.
Рекорд російських втрат
За цих три місяці російські окупанти зазнали рекордних втрат у живій силі та техніці.
"Абсолютний рекорд було встановлено у грудні – 29 970 о.с. Листопад став другим за кількістю втрат особового складу РОВ за майже два роки війни – 28 550. Січень 2024 став третім за кількістю втрат – 26 220", - мовиться у повідомленні.
Зазначається, що насамперед зумовлено погодніми умовами.
"Вести наступ у зимовий період завжди пов'язане з фактичним зростанням втрат, а саме в цей несприятливий період і почалася інтенсифікація наступальних дій російських окупантів", - вказано у повідомленні.
Ще одна причина - відсутність повної штатної комплектації підрозділів з техніки.
"У наступі це дуже важливий показник, що дозволяє зберегти життя підрозділам, що штурмують, а також надання вогневої підтримки грає критично важливе значення в ході дій по ЛБЗ. Незважаючи на наявність у РОВ значно більшої кількості техніки, ніж у Сил оборони України, штатно цієї кількості не вистачає на загальну кількість підрозділів", - вказано у повідомленні.
Нагадаємо, у середу, 31 січня, ЗСУ вдарили дронами по танковій колоні ворога. Армія РФ зазнала втрат у техніці й живому складі.
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