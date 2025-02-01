Втрати росіян на фронті: Генштаб оновив дані 1 лютого

Окупантів стало менше на нашій землі.

За минулу добу армія РФ втратила на фронті 1430 солдатів, дев'ять танків та 48 артилерійських системи.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 01.02.25 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 839 040 (+1430) осіб

танків ‒ 9902 (+9)

бойових броньованих машин ‒ 20653 (+22)

артилерійських систем – 22493 (+48)

РСЗВ – 1266 (+1)

засоби ППО ‒ 1050

літаків – 369

гелікоптерів – 331

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23694 (+121)

крилаті ракети ‒ 3054

кораблі /катери ‒ 28

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн– 35629 (+77)

спеціальна техніка ‒ 3727 (+1)

Нагадаємо, за грудень 2024 року на фронті було ліквідовано майже 50 тисяч російських окупантів. Це рекордний місяць за рік щодо знищення ворожих сил.

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