День ангела 1 лютого: кого та як вітати з іменинами

1 лютого 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 1 лютого

1 лютого 2025 року привітайте з іменинами Василя, Миколу, Петра, Семена, Тимофія.

Василь — давньогрецьке походження, означає "цар". В дитинстві простий, позитивний. В дорослому віці стає щирим, працьовитим, завжди слідує плану.

Микола — давньогрецьке ім'я, перекладається як "переможець народів". В дитинстві непохитний і дуже спокійний. В дорослому віці стає справедливим, рішучим.

Петро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "скеля". В дитинстві жадає захоплення, мужній. В дорослому віці стає серцевим, дещо ніжним, товариським.

Семен — давньоєврейське походження, означає "почутий Господом в молитві". В дитинстві хороший друг. В дорослому віці стає дружелюбним, життєрадісним.

Тимофій — давньогрецьке ім'я, перекладається як "прославляє Бога". В дитинстві врівноважений і спокійний. В дорослому віці стає надійним, легко зближується.

День ангела 1 лютого — душевні привітання в прозі

День ангела 1 лютого — душевні привітання в прозі / Фото: pixabay.com

З Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, даруючи тобі підтримку, натхнення та спокій. Бажаю, щоб твоє серце завжди було наповнене радістю, а шлях — освітлений благословенням!

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Вітаю з чудовим святом — Днем Ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець оберігав тебе від будь-яких негараздів і дарував щастя на кожному кроці. Нехай твоє життя буде сповнене благополуччя та гармонії!

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Вітаю з Днем Ангела! Бажаю тобі світла в душі та добрих справ на кожному кроці. Нехай твій ангел-охоронець завжди веде тебе до перемог і благополуччя, даруючи підтримку та любов.

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Вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай твій ангел охороняє тебе від зла, допомагає у складних ситуаціях і дарує тобі спокій та впевненість у кожному дні.

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З Днем Ангела! Нехай цей день принесе тобі багато тепла, а твій ангел-охоронець буде твоїм вірним другом у всіх життєвих ситуаціях. Бажаю миру в душі, любові і удачі в кожному починанні!

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