Нізащо не здогадаєтеся причину: навіщо на куртках роблять два замки

Куртки з подвійними замками здобули популярність не лише через свій стильний дизайн, а й завдяки практичності. Така конструкція дає змогу краще регулювати посадження, підвищує комфорт під час носіння та забезпечує додатковий захист від негоди.
Чи існують інші типи двосторонніх блискавок?
Так, але вони не використовуються в одязі, наприклад, у куртках. Існують блискавки "head-to-head" (голова до голови), у яких бігунки спрямовані один до одного і змикаються у разі застібання блискавки.
Такі блискавки частіше застосовуються в сумках, рюкзаках і валізах. Їхня унікальна перевага полягає в тому, що можна легше застібнути переповнену валізу, тягнучи бігунки з обох боків. Якщо ви носите рюкзак, зручно розстібати його лише з одного або обох боків, не відкриваючи всю блискавку цілком.
Також корисною ця конструкція є для наметів, оскільки дозволяє відкривати або закривати блискавку з одного чи обох кінців.
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