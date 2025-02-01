Нізащо не здогадаєтеся причину: навіщо на куртках роблять два замки

Двозамкові (двосторонні) блискавки "tail-to-tail", які часто використовуються в куртках, – це довгі фронтальні застібки-блискавки з двома (подвійними) бігунками з металу або пластику. Вони можуть рухатися вздовж блискавки, відкриваючи або закриваючи її в протилежних напрямках одночасно. Коли бігунки рухаються один до одного, блискавка розстібається, а коли розходяться – застібається.

Ця унікальна конструкція дозволяє власникові куртки регулювати відкриття чи закриття в обох напрямках для таких цілей:

Забезпечення кращої вентиляції у верхній частині (грудях) або нижній зоні (живіт і пах), змінюючи рівень відкритості.

у верхній частині (грудях) або нижній зоні (живіт і пах), змінюючи рівень відкритості. Регулювання температури тіла, залишаючи куртку застібнутою зверху, але відкриваючи нижню частину для кращої циркуляції повітря.

залишаючи куртку застібнутою зверху, але відкриваючи нижню частину для кращої циркуляції повітря. Підвищення комфорту, розстібаючи знизу для зменшення обмежень у русі, особливо під час сидіння.

розстібаючи знизу для зменшення обмежень у русі, особливо під час сидіння. Спрощення доступу до внутрішніх кишень, відкриваючи нижню частину блискавки.

Як користуватися двосторонньою блискавкою

Головне правило для зручного використання – переконатися, що обидва бігунки повністю перебувають у нижньому положенні, перш ніж вставляти вільний край блискавки в обидва замки. Потім, утримуючи нижній бігунок на місці, потрібно потягнути верхній бігунок угору для застібання. Щоб відкрити нижню частину блискавки, просто потягніть нижній бігунок угору.

Для повного розстібання треба одночасно тягнути обидва бігунки вниз, застосовуючи силу у протилежних напрямках, поки вони не зійдуть з краю блискавки.