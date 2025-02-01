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Нізащо не здогадаєтеся причину: навіщо на куртках роблять два замки

Нізащо не здогадаєтеся причину: навіщо на куртках роблять два замки

Чому на деяких куртках два замки / Фото: pixabay.com

Куртки з подвійними замками здобули популярність не лише через свій стильний дизайн, а й завдяки практичності. Така конструкція дає змогу краще регулювати посадження, підвищує комфорт під час носіння та забезпечує додатковий захист від негоди.

Двозамкові (двосторонні) блискавки "tail-to-tail", які часто використовуються в куртках, – це довгі фронтальні застібки-блискавки з двома (подвійними) бігунками з металу або пластику. Вони можуть рухатися вздовж блискавки, відкриваючи або закриваючи її в протилежних напрямках одночасно. Коли бігунки рухаються один до одного, блискавка розстібається, а коли розходяться – застібається.

Ця унікальна конструкція дозволяє власникові куртки регулювати відкриття чи закриття в обох напрямках для таких цілей:

  • Забезпечення кращої вентиляції у верхній частині (грудях) або нижній зоні (живіт і пах), змінюючи рівень відкритості.
  • Регулювання температури тіла, залишаючи куртку застібнутою зверху, але відкриваючи нижню частину для кращої циркуляції повітря.
  • Підвищення комфорту, розстібаючи знизу для зменшення обмежень у русі, особливо під час сидіння.
  • Спрощення доступу до внутрішніх кишень, відкриваючи нижню частину блискавки.

Як користуватися двосторонньою блискавкою

Головне правило для зручного використання – переконатися, що обидва бігунки повністю перебувають у нижньому положенні, перш ніж вставляти вільний край блискавки в обидва замки. Потім, утримуючи нижній бігунок на місці, потрібно потягнути верхній бігунок угору для застібання. Щоб відкрити нижню частину блискавки, просто потягніть нижній бігунок угору.

Для повного розстібання треба одночасно тягнути обидва бігунки вниз, застосовуючи силу у протилежних напрямках, поки вони не зійдуть з краю блискавки.

Чи існують інші типи двосторонніх блискавок?

Так, але вони не використовуються в одязі, наприклад, у куртках. Існують блискавки "head-to-head" (голова до голови), у яких бігунки спрямовані один до одного і змикаються у разі застібання блискавки.

Такі блискавки частіше застосовуються в сумках, рюкзаках і валізах. Їхня унікальна перевага полягає в тому, що можна легше застібнути переповнену валізу, тягнучи бігунки з обох боків. Якщо ви носите рюкзак, зручно розстібати його лише з одного або обох боків, не відкриваючи всю блискавку цілком.

Також корисною ця конструкція є для наметів, оскільки дозволяє відкривати або закривати блискавку з одного чи обох кінців.

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