Комбинированная атака на Украину: Польша отреагировала на удары РФ

Сегодня, 1 февраля, во время массированного обстрела Украины соседняя Польша поднимала в воздух истребители, а также привела в боевую готовность наземные системы противовоздушной обороны.

Об этом говорится в заявлении Оперативного командования Вооруженных Сил Польши.

Польские военные подчеркнули, что "все имеющиеся силы и средства" были развернуты, а ситуация постоянно контролируется.

"Внимание, в связи с атакой Российской Федерации, которая наносит удары по объектам, расположенным, в частности, на западе Украины, началась операция польской и союзнической авиации в нашем воздушном пространстве", — говорится в заявлении.

Напомним, ночью и утром 1 февраля РФ атаковала Украину ракетами, дронами и бомбами. Президент Владимир Зеленский сообщил, что есть разрушения в Запорожье, Одесской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Киевской областях.

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