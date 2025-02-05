В ВСУ рассказали о ситуации на Торецком направлении

Противник ведет разведку по этим направлениям и накапливает силы для совершения штурмовых действий.

Российские захватчики в Торецком направлении продолжают применять свою тактику постоянных штурмов малыми пехотными группами.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ОТУ "Луганск" Дмитрий Запорожец.

Он заявил, что силы обороны наблюдают перемещение врага в западном направлении к шахтам.

"Никакой новой тактики на Торецком направлении враг не применяет — это малые штурмовые группы и минирования. Фиксируем постоянное перемещение врага среди центральной части города на запад, а именно — в направлении шахты "Торецкая" и в сторону Крымского", — заявил Запорожец.

Кроме того, военный рассказал, что противник ведет разведку по этим направлениям и накапливает силы для совершения штурмовых действий.

Ранее сообщалось, что в Торецком направлении российские войска активно используют мины для уничтожения укрытий и минирования территории, чтобы продвигаться вперед.

Мы ранее информировали, что захватчики продолжают наступательные действия на Купянском направлении, однако безрезультатно.

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