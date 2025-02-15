В Молдові перекинувся автобус Київ-Кишинів: є постраждалі

У суботу, 15 лютого, вранці близько 05:00 на трасі R-14 поблизу села Чирипчу Флорештьського району Молдови сталася дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомила поліція Молдови.

За попередніми даними, водій рейсового автобуса, що курсував за маршрутом Київ-Кишинів, не впорався з керуванням на засніженій дорозі, внаслідок чого транспорт перекинувся і вдарився об дерево.

16 пасажирів отримали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані до лікарень Флорешти та Сороки.

"Водій, 35-річний чоловік, пройшов алкотест, результат якого виявився негативним. Інші пасажири перебувають у безпеці, їх розмістили у Флорентійському відділенні поліції. Поліція проводить розслідування для встановлення всіх обставин аварії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Києві судитимуть водія, який вчинив смертельну ДТП під дією алкоголю та наркотиків.

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