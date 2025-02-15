Хрумкі спрінг-роли з сиром: цікавий рецепт

Іноді хочеться чогось незвичайного, але при цьому швидкого та легкого у приготуванні. Смажені спрінг-роли з ніжною сирною начинкою – саме те, що потрібно, щоб урізноманітнити звичний раціон і здивувати гостей.
Це ідеальний перекус, який можна приготувати за лічені хвилини, а його смак не залишить байдужими навіть найвибагливіших. На сторінці dieteticaesthetic поділилися простим і водночас оригінальним рецептом.
Інгредієнти
- Сир моцарела
- Сир чедер
- Кмин
- Свіжа петрушка
- Цибуля-шалот
- Рисовий папір
- 15 листків
- Суспензія кукурудзяного крохмалю (змішайте рівні частини кукурудзяного крохмалю і води)
- Олія
- Крем-сир
Приготування
- У глибокій мисці змішайте моцарелу, чедер, дрібно нарізану цибулю-шалот, петрушку та насіння кмину. Усе добре перемішайте, щоб інгредієнти поєдналися.
- Розкладіть рисовий папір для спрінг-ролів на рівній поверхні. Покладіть столову ложку сирної начинки у центр кожного листка. Акуратно згорніть рол, загортаючи краї всередину, щоб начинка не витекла під час смаження. Для надійного закріплення країв змастіть їх сумішшю з кукурудзяного крохмалю.
- Налийте олію у пательню та розігрійте її на середньому вогні. Обсмажуйте спрінг-роли партіями, щоб вони рівномірно підрум’янилися. Коли вони набудуть золотистого кольору і хрусткої скоринки, викладіть їх на паперові рушники, щоб видалити зайвий жир.
- Найсмачніше ці роли їсти одразу після смаження, коли сир всередині ще тягучий та теплий. Ви можете подавати їх як самостійну страву чи доповнити соусом: спробуйте соус теріякі, солодкий чилі чи вершковий соус на основі сметани та зелені.
Поради:
- Не перегрівайте олію. Якщо олія буде занадто гарячою, роли підгорять зовні, а начинка залишиться сирою. Смажте на середньому вогні для досягнення ідеальної хрусткої скоринки.
- Сформовані, але ще не обсмажені спрінг-роли можна зберігати у морозильнику. Обсмажуйте їх без попереднього розморожування — так вони збережуть свою форму.
Хрумкі сирні спрінг-роли — це чудова альтернатива звичайним закускам. Вони підходять як для швидкої вечері, так і для святкового столу. Їх зручно брати з собою на пікнік або подавати дітям як перекус. Крім того, цей рецепт дає можливість експериментувати зі смаками: додайте до начинки улюблені трави, спеції чи навіть подрібнені горіхи для додаткового смаку.
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