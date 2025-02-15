Хрумкі спрінг-роли з сиром: цікавий рецепт

Іноді хочеться чогось незвичайного, але при цьому швидкого та легкого у приготуванні. Смажені спрінг-роли з ніжною сирною начинкою – саме те, що потрібно, щоб урізноманітнити звичний раціон і здивувати гостей.

Це ідеальний перекус, який можна приготувати за лічені хвилини, а його смак не залишить байдужими навіть найвибагливіших. На сторінці dieteticaesthetic поділилися простим і водночас оригінальним рецептом.

Інгредієнти Сир моцарела Сир чедер Кмин Свіжа петрушка Цибуля-шалот Рисовий папір 15 листків Суспензія кукурудзяного крохмалю (змішайте рівні частини кукурудзяного крохмалю і води) Олія Крем-сир

Приготування

У глибокій мисці змішайте моцарелу, чедер, дрібно нарізану цибулю-шалот, петрушку та насіння кмину. Усе добре перемішайте, щоб інгредієнти поєдналися. Розкладіть рисовий папір для спрінг-ролів на рівній поверхні. Покладіть столову ложку сирної начинки у центр кожного листка. Акуратно згорніть рол, загортаючи краї всередину, щоб начинка не витекла під час смаження. Для надійного закріплення країв змастіть їх сумішшю з кукурудзяного крохмалю. Налийте олію у пательню та розігрійте її на середньому вогні. Обсмажуйте спрінг-роли партіями, щоб вони рівномірно підрум’янилися. Коли вони набудуть золотистого кольору і хрусткої скоринки, викладіть їх на паперові рушники, щоб видалити зайвий жир. Найсмачніше ці роли їсти одразу після смаження, коли сир всередині ще тягучий та теплий. Ви можете подавати їх як самостійну страву чи доповнити соусом: спробуйте соус теріякі, солодкий чилі чи вершковий соус на основі сметани та зелені.

Поради:

Не перегрівайте олію. Якщо олія буде занадто гарячою, роли підгорять зовні, а начинка залишиться сирою. Смажте на середньому вогні для досягнення ідеальної хрусткої скоринки.

Сформовані, але ще не обсмажені спрінг-роли можна зберігати у морозильнику. Обсмажуйте їх без попереднього розморожування — так вони збережуть свою форму.

Хрумкі сирні спрінг-роли — це чудова альтернатива звичайним закускам. Вони підходять як для швидкої вечері, так і для святкового столу. Їх зручно брати з собою на пікнік або подавати дітям як перекус. Крім того, цей рецепт дає можливість експериментувати зі смаками: додайте до начинки улюблені трави, спеції чи навіть подрібнені горіхи для додаткового смаку.

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