В Україні стрімко росте ціна на популярний овоч

Ціни на огірки в Україні вже другий тиждень поспіль зростають. Аналітики відзначають, що на подорожчання вплинуло скорочення імпорту цього тижня.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Тепличні огірки зараз продаються по 90-130 грн/кг ($2,15-3,11/кг), що на 13% більше порівняно з минулим тижнем.

Хоча українські теплиці почали збільшувати пропозицію, ціни продовжують зростати через підвищення вартості турецької продукції та проблеми з регулярністю поставок. Внаслідок цього, огірки від імпортерів дорожчі на 10% порівняно з минулим роком.

Нагадаємо, в Україні знизилася ціна на популярний овоч.

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