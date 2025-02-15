В Украине стремительно растет цена на популярный овощ

Цены на огурцы в Украине уже вторую неделю подряд растут. Аналитики отмечают, что на подорожание повлияло сокращение импорта на этой неделе.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Тепличные огурцы сейчас продаются по 90-130 грн/кг ($2,15-3,11/кг), что на 13% больше по сравнению с прошлой неделей.

Хотя украинские теплицы начали увеличивать предложение, цены продолжают расти из-за повышения стоимости турецкой продукции и проблем с регулярностью поставок. Вследствие этого, огурцы от импортеров дороже на 10% по сравнению с прошлым годом.

Напомним, в Украине снизилась цена на популярный овощ.

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