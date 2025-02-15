Хрустящие спринг-роллы с сыром: интересный рецепт

Иногда хочется чего-нибудь необычного, но при этом быстрого и легкого в приготовлении. Жареные спринг-роллы с нежной сырной начинкой – именно то, что нужно, чтобы разнообразить привычный рацион и удивить гостей.

Это идеальный перекус, который можно приготовить в считанные минуты, а его вкус не оставит равнодушными даже самых требовательных. На странице dieteticaesthetic поделились простым и одновременно оригинальным рецептом.

Ингредиенты Сыр моцарелла Сыр Чедер Тмин Свежая петрушка Лук-шалот Рисовая бумага 15 листков Суспензия кукурузного крахмала (смешайте равные части кукурузного крахмала и воды) Масло Крем-творог

Приготовление

В глубокой миске смешайте моцареллу, чедер, мелко нарезанный лук-шалот, петрушку и семена тмина. Все хорошо перемешайте, чтобы ингредиенты соединились. Разложите рисовую бумагу для спринг-роллов на ровной поверхности. Положите столовую ложку сырной начинки в центр каждого листа. Аккуратно сверните ролл, заворачивая края внутрь, чтобы начинка не вытекла во время жарки. Для надежного закрепления краев смажьте их смесью из кукурузного крахмала. Налейте масло в сковороду и разогрейте ее на среднем огне. Обжаривайте спринг-роллы партиями, чтобы они равномерно подрумянились. Когда они приобретут золотистый цвет и хрустящие корочки, выложите их на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир. Вкуснее всего эти роллы есть сразу после жарки, когда сыр внутри еще тягучий и теплый. Вы можете подавать их как самостоятельное блюдо или дополнить соусом: попробуйте соус терияки, сладкий чили или сливочный соус на основе сметаны и зелени.

Советы:

Не перегревайте масло. Если масло будет слишком горячим, роллы подгорят снаружи, а начинка останется сырой. Жарьте на среднем огне для достижения идеальной хрустящей корочки.

Сформированные, но еще не обжаренные спрингролы можно хранить в морозильнике. Обжаривайте их без предварительного размораживания – так они сохранят свою форму.

Хрустящие сырные спринг-роллы – это отличная альтернатива обычным закускам. Они подходят как для скорого ужина, так и для праздничного стола. Их удобно брать с собой на пикник или подавать детям в качестве перекуса. Кроме того, этот рецепт позволяет экспериментировать со вкусами: добавьте к начинке любимые травы, специи или даже измельченные орехи для дополнительного вкуса.

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