Что нельзя сажать рядом с чернобрывцами

Чернобривцы / © Pixabay

Реклама

Многие огородники сажают чернобрывцы рядом с овощными грядками, чтобы отпугивать вредителей и бороться с грибковыми заболеваниями. Дело в том, что своеобразный аромат этих цветов содержит фитонциды, защищающие себя и соседние растения от насекомых. Однако не всем растениям подходит такое соседство.

Какие растения могут пострадать от чернобрывцев

Бобовые культуры (фасоль, горох, чечевица). Корневые выделения бархатцев могут тормозить рост бобовых растений, поскольку они создают неблагоприятную среду для полезных бактерий, фиксирующих азот в почве.

Злаковые культуры (кукуруза, рожь, пшеница, овес). Из-за специфических веществ, выделяющих корни чернобрывцев, злаки могут испытывать трудности с ростом и развитием.

Капуста (при плотном соседстве). Несмотря на возможные преимущества чернобрывцев для капусты, некоторые огородники замечают, что при избытке этих цветов капустные растения могут отставать в росте.

Редька, репа и другие корнеплоды. Корневые выделения чернобрывцев могут отрицательно влиять на рост некоторых корнеплодов, замедляя их развитие.

Ранее мы писали, когда сеять чернобрывцы на рассаду, в открытую почву и как это лучше делать. Больше об этом читайте в новости.