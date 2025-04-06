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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Время на прочтение
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Что нельзя сажать рядом с чернобрывцами

Чернобрывцы — не просто красивые цветы, но и настоящие защитники грядок.

Автор публикации
Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Чернобривцы

Чернобривцы / © Pixabay

Многие огородники сажают чернобрывцы рядом с овощными грядками, чтобы отпугивать вредителей и бороться с грибковыми заболеваниями. Дело в том, что своеобразный аромат этих цветов содержит фитонциды, защищающие себя и соседние растения от насекомых. Однако не всем растениям подходит такое соседство.

Какие растения могут пострадать от чернобрывцев

  • Бобовые культуры (фасоль, горох, чечевица). Корневые выделения бархатцев могут тормозить рост бобовых растений, поскольку они создают неблагоприятную среду для полезных бактерий, фиксирующих азот в почве.

  • Злаковые культуры (кукуруза, рожь, пшеница, овес). Из-за специфических веществ, выделяющих корни чернобрывцев, злаки могут испытывать трудности с ростом и развитием.

  • Капуста (при плотном соседстве). Несмотря на возможные преимущества чернобрывцев для капусты, некоторые огородники замечают, что при избытке этих цветов капустные растения могут отставать в росте.

  • Редька, репа и другие корнеплоды. Корневые выделения чернобрывцев могут отрицательно влиять на рост некоторых корнеплодов, замедляя их развитие.

Ранее мы писали, когда сеять чернобрывцы на рассаду, в открытую почву и как это лучше делать. Больше об этом читайте в новости.

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