Где лучше посадить чернобривцы, чтобы защитить огород от вредителей и сорняков

Чернобривцы – это те цветы, которые не только будут украшать вашу клумбу, но и будут защищать грядки с овощами от улиток, грызунов и насекомых-вредителей и повышать урожайность.

Рассказываем, какая польза чернобривцев для огорода, где лучше посадить цветы, чтобы защитить овощные культуры от вредителей и сохранить урожай.

Зачем сеять чернобривцы на огороде: какая польза для почвы и овощных растений

Защищают почву от истощения. Благодаря своей разветвленной корневой системе и густым листьям чернобривцы способны защитить почву от пересыхания, удерживая влагу внутри. К тому же, эти цветы насыщают истощенную землю необходимыми полезными веществами и улучшают ее структуру.

Благодаря своей разветвленной корневой системе и густым листьям чернобривцы способны защитить почву от пересыхания, удерживая влагу внутри. К тому же, эти цветы насыщают истощенную землю необходимыми полезными веществами и улучшают ее структуру. Защищают огород от вредителей. Мыши и улитки не переносят запаха чернобривцев, поэтому забудут дорогу к грядкам с овощами.

Мыши и улитки не переносят запаха чернобривцев, поэтому забудут дорогу к грядкам с овощами. Полезны для роста овощей. Так как чернобривцы улучшают структуру почвы, их нужно сажать рядом с грядками. Овощные культуры будут расти здоровыми и крепкими, потому что цветы насыщают землю необходимыми микроэлементами.

Так как чернобривцы улучшают структуру почвы, их нужно сажать рядом с грядками. Овощные культуры будут расти здоровыми и крепкими, потому что цветы насыщают землю необходимыми микроэлементами. Защищают помидоры от фитофторы. Помидоры будут защищены от фитофторы, если осенью внести в грунт измельченные стебли чернобривцев и перекопать участок. Тогда в следующем сезоне вы сможете собрать тройной урожай.

Где нужно сажать чернобривцы, чтобы защитить огород от вредителей

Опытные хозяева рекомендуют сажать чернобривцы рядом с помидорами, баклажанами и перцем. Цветы будут отпугивать своим резким запахом нематод и медведку. Также можно сажать рядом с картофелем и бобовыми, тогда не будет проволочников и майских жуков.

Если сажать чернобривцы у фруктовых деревьев, ягодных кустов и на участках, где ничего не растет, то не будут расти сорняки.

А еще чернобривцы можно садить возле грядки с клубникой, чтобы защитить кусты от серой гнили. Однако следует быть внимательными, чтобы не распространялись улитки, потому что цветы будут привлекать их.

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