В ВСУ рассказали, что происходит на Северском направлении

Ситуация на фронте / © ТСН.ua

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На Северском направлении враг пытается прорвать оборону ВСУ. Оккупанты задействуют все огневые средства и штурмуют малыми группами.

Об этом в эфире "Мы Украина" сообщил пресс-офицер бригады Рубеж, майор НГУ Максим Таран.

"Несмотря на погодные условия, противник все равно отправляет на штурмы свой личный состав - либо в пешем формате, либо на мотоциклах, автомобилях, которые они покупают за собственные средства. Таким образом противник пытается найти слабые участки местности нашей обороны, отправляет на штурм пехоту. Хочет найти слабое место, чтобы потом сконцентрировать".

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По его словам, бронированную технику враг применяет реже, ведь восстановить тяжелокалиберную технику ему труднее, чем личный состав. Поэтому оккупантов с легкостью отправляют насмерть.

Ранее в британской разведке заявили, что россияне увеличили количество атак на фронте и сообщили, как продвигаются оккупанты.