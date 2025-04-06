Умерла звезда фильма "За двумя зайцами" Таисия Литвиненко

Таисия Литвиненко

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Умерла народная артистка Украины, актриса Таисия Литвиненко .

Печальную новость в своем Facebook сообщил сын Таисии Иосифовны – Назар. Он опубликовал фото мамы и написал, что ее не стало. Актриса ушла из жизни 6 апреля в возрасте 90 лет. Что стало причиной смерти – пока что не сообщается. Также сын Таисии Литвиненко отметил, что информацию о прощании с актрисой объявит позже.

"Наше солнышко взошло в воскресенье и покинуло нас в воскресенье (6 апреля – прим. ред.). О чине похорон будет сообщено", - написал сын актрисы.

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Таисия Литвиненко умерла

Отметим, Таисия Литвиненко родом из Киевской области. В 1957 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. За время своей творческой карьеры артистка успела сняться в таких картинах, как "Назар стодоля", "За двумя зайцами", "Вавилон-ХХ", "Павел Полуботок" и многие другие. Также она была награждена разными наградами, среди которых Орден княгини Ольги всех трех степеней.

Напомним, недавно стало известно, что умер американский актер Вэл Климер, игравший главную роль в фильме "Бэтмен навсегда". Его не стало в возрасте 65 лет.